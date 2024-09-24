В МЗС прокоментували заяву президента Чехії щодо окупації території України

Не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки.

Тимчасові рішення про закінчення війни РФ проти України не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

Так у міністерстві відреагували на заяву очільника Чехії про можливість тимчасово залишити під окупацією частину території України.

У відомстві наголосили, що виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обов’язкових пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського. Вони і гарантуватимуть всеосяжний, справедливий та довготривалий мир не лише для України, а і для всього європейського континенту та світу, зазначається в коментарі.

"Тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну", - наголосили в МЗС.

У відомстві закликали до об’єднання зусиль задля втілення Формули миру в інтересах усіх миролюбних націй, які поважають Статут ООН і цінність людського життя.

"Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", - зазначили у МЗС.

Додамо, що напередодні президент Чехії Петр Павел, який був одним із прихильників України у війні з РФ, заявив, що Київ повинен погодитися з тим, що деякі території можуть залишатися під контролем Росії, принаймні "тимчасово".

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