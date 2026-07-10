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Лісова пожежа через обірваний дріт: люди живцем горіли в автівках
Влада не підтвердила причину пожежі, але свідки повідомили чиновникам, що пожежа могла початися після падіння лінії електропередач.
На півдні Іспанії внаслідок лісової пожежі відомо про 12 загиблих. До боротьби з вогнем долучили близько 150 пожежників.
Про це повідомляє The Guardian.
За даними регіонального уряду, люди загинули в селі Бедар. Постраждало щонайменше шестеро людей, зокрема жінка, яка отримала опіки, та ще одна людина, яка отруїлася димом. Чотирьом іншим було надано медичну допомогу на місці події.
Деяких жертв знайшли всередині машин, пошкоджених вогнем. Очевидці казали, що пожежу спричинив обірваний дріт електропередач, з якого вогонь швидко поширився на прилеглу лісосмугу, але влада поки що причину загоряння не коментувала.
Через пожежу людей евакуювали й розмістили в культурному центрі.
Голова регіонального уряду Хуанма Морено назвав смерті трагедією.
Південь Європи переживає масштабні лісові пожежі на тлі хвилі спеки. Сотні пожежників борються з великими осередками займання в Португалії, Іспанії і Франції.
Нагадаємо, у Польщі масштабна лісова пожежа призвела до авіакатастрофи: під час гасіння розбився гелікоптер, пілот загинув. Площа займання перевищує 100 гектарів.