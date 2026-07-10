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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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194
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Лісова пожежа через обірваний дріт: люди живцем горіли в автівках

Влада не підтвердила причину пожежі, але свідки повідомили чиновникам, що пожежа могла початися після падіння лінії електропередач.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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В Іспанії 12 людей загинули внаслідок лісової пожежі

В Іспанії 12 людей загинули внаслідок лісової пожежі / © Associated Press

На півдні Іспанії внаслідок лісової пожежі відомо про 12 загиблих. До боротьби з вогнем долучили близько 150 пожежників.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними регіонального уряду, люди загинули в селі Бедар. Постраждало щонайменше шестеро людей, зокрема жінка, яка отримала опіки, та ще одна людина, яка отруїлася димом. Чотирьом іншим було надано медичну допомогу на місці події.

Деяких жертв знайшли всередині машин, пошкоджених вогнем. Очевидці казали, що пожежу спричинив обірваний дріт електропередач, з якого вогонь швидко поширився на прилеглу лісосмугу, але влада поки що причину загоряння не коментувала.

Лісові пожежі в Іспанії / © Associated Press

Лісові пожежі в Іспанії / © Associated Press

Через пожежу людей евакуювали й розмістили в культурному центрі.

Голова регіонального уряду Хуанма Морено назвав смерті трагедією.

Південь Європи переживає масштабні лісові пожежі на тлі хвилі спеки. Сотні пожежників борються з великими осередками займання в Португалії, Іспанії і Франції.

Нагадаємо, у Польщі масштабна лісова пожежа призвела до авіакатастрофи: під час гасіння розбився гелікоптер, пілот загинув. Площа займання перевищує 100 гектарів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
194
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