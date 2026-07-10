Лісова пожежа через обірваний дріт: люди живцем горіли в автівках

В Іспанії 12 людей загинули внаслідок лісової пожежі / © Associated Press

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На півдні Іспанії внаслідок лісової пожежі відомо про 12 загиблих. До боротьби з вогнем долучили близько 150 пожежників.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними регіонального уряду, люди загинули в селі Бедар. Постраждало щонайменше шестеро людей, зокрема жінка, яка отримала опіки, та ще одна людина, яка отруїлася димом. Чотирьом іншим було надано медичну допомогу на місці події.

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Деяких жертв знайшли всередині машин, пошкоджених вогнем. Очевидці казали, що пожежу спричинив обірваний дріт електропередач, з якого вогонь швидко поширився на прилеглу лісосмугу, але влада поки що причину загоряння не коментувала.

Лісові пожежі в Іспанії / © Associated Press

Через пожежу людей евакуювали й розмістили в культурному центрі.

Голова регіонального уряду Хуанма Морено назвав смерті трагедією.

Південь Європи переживає масштабні лісові пожежі на тлі хвилі спеки. Сотні пожежників борються з великими осередками займання в Португалії, Іспанії і Франції.

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Нагадаємо, у Польщі масштабна лісова пожежа призвела до авіакатастрофи: під час гасіння розбився гелікоптер, пілот загинув. Площа займання перевищує 100 гектарів.

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