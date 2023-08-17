Лісова пожежа на іспанському Тенеріфе розповзлася вп'ятеро: вогонь вийшов з-під контролю

Лісова пожежа, що спалахнула в національному парку на Тенеріфе – іспанському острові у складі Канарських островів – поширилася на 300 гектарів і призвела до евакуації п'яти сіл та обмежень на рух територією. Зокрема, були евакуйовані села Аррате, Чивісая, Медіа-Монтанья та Ахафона.

Про це пише Reuters.

Пожежа почалася у вівторок ввечері в лісовому масиві у північно-східній частині Тенеріфе. Через важкодоступність місцевості, а також украй суху погоду, полум’я швидко поширилось, спричинивши кілька вторинних пожеж.

Для боротьби зі стихією скерували близько 10 гелікоптерів, 150 пожежників і 50 військовослужбовців.

Влада Тенеріфе віддала наказ про евакуацію п’яти сіл і закриття в’їзду до лісу довкола вулкана Тейде – найвищої вершини острова. Водночас два аеропорти Тенеріфе працюють у штатному режимі.

"Пожежа вийшла з-під контролю. Ситуація не дуже позитивна", — заявив очільник регіонального уряду Фернандо Клавіхо.

Протягом останнього тижня спека на Канарських островах призвела до вкрай сухої погоди в багатьох районах, підвищуючи ризик лісових пожеж.

Раніше повідомлялося, що NASA показало знімок, зроблений камерами Міжнародної космічної станції (МКС) і на ньому видно гавайський острів Мауї після того, як тут спалахнули лісові пожежі.

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