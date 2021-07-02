Лісова пожежа у Канаді знищила містечко: є жертви та зниклі безвісти

Лісова пожежа у Канаді знищила містечко: є жертви та зниклі безвісти

Влада оголосила евакуацію.

Лісові пожежі у Канаді знищили більшу частину невеликого західного містечка Літтон, евакуювали понад тисячу людей. Також відомо, що є жертви і зниклі безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

"Місто отримало структурні пошкодження, згоріло 90%, зокрема центр міста", - повідомив член парламенту Бред Віс.

Він сказав, що пожежа також завдала серйозної шкоди гідроелектростанціям Британської Колумбії і шосе, обмеживши під'їзд до Літтона по дорозі.

Крім того, за останню добу в Британській Колумбії було зареєстровано 62 нових пожежі, що змусило владу видати нові накази про евакуацію, від яких постраждали близько 700 осіб в регіоні Карібу Британської Колумбії.

Нагадаємо, що пожежу в Канаді викликала рекордна спека. Стовпчики термометрів піднімаються до півсотні градусів – у країні оголошено надзвичайний стан.

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