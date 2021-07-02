Лісова пожежа у Канаді знищила містечко: є жертви та зниклі безвісти 

Влада оголосила евакуацію.
Лісові пожежі у Канаді знищили більшу частину невеликого західного містечка Літтон, евакуювали понад тисячу людей. Також відомо, що є жертви і зниклі безвісти.
Про це повідомляє Reuters.
"Місто отримало структурні пошкодження, згоріло 90%, зокрема центр міста", - повідомив член парламенту Бред Віс.
Він сказав, що пожежа також завдала серйозної шкоди гідроелектростанціям Британської Колумбії і шосе, обмеживши під'їзд до Літтона по дорозі.
Крім того, за останню добу в Британській Колумбії було зареєстровано 62 нових пожежі, що змусило владу видати нові накази про евакуацію, від яких постраждали близько 700 осіб в регіоні Карібу Британської Колумбії.
Нагадаємо, що пожежу в Канаді викликала рекордна спека. Стовпчики термометрів піднімаються до півсотні градусів – у країні оголошено надзвичайний стан.