Лісові пожежі набирають обертів: влада оголосила надзвичайний стан та евакуацію

Лісова пожежа / © Associated Press

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У канадійській провінції Британська Колумбія оголосили надзвичайний стан через пожежі. Тисячам мешканців наказали втікати від масштабної пожежі, яка за останні 24 години зросла удвічі.

Про це повідомляє канадський мовник CBC.

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Прем’єр Британської Колумбії Девід Ебі порівняв пожежу з «вибухом бомби». За його словами, будинки вже втрачено, а частина людей опинилася в пастці й потребувала порятунку.

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Лісова пожежа / © Associated Press

Постраждали муніципалітети Саммерленд (12 тисяч мешканців) і Пічленд (6,5 тисяч), де пожежа «Bald Range» спричинила наймасштабнішу евакуацію цього літа, змусивши покинути домівки понад 20 тисяч людей у провінції. Мер Саммерленда повідомив про постраждалі ферми та закликав готуватися до найгіршого, оскільки точні втрати ще невідомі.

Загалом у Британській Колумбії з понад 100 пожежами борються близько 1500 пожежників, а провінція видала 40 наказів про евакуацію. Масштабні пожежі цього літа охопили й інші канадські провінції — Онтаріо та Квебек, а загальна площа вигорілого лісу в Канаді сягнула понад 40 тисяч квадратних кілометрів.

Нагадаємо, Франція стикнулася з найсильнішими лісовими пожежами від часів завершення Другої світової війни.

Вогонь знищив вже понад 116 тисяч гектарів лісів та рослинності. Найбільш критична ситуація склалася на південному заході країни. Між містом Бордо та узбережжям Атлантичного океану вже вигоріло близько 42 тисяч гектарів лісу.

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З небезпечних районів, зокрема із західних передмість виноробного Бордо, евакуювали від 197 до 220 тисяч мешканців. За словами міністра внутрішніх справ країни, ця евакуація стала ймовірно найбільшою в історії Франції у мирний час. Коли полум’я наблизилося до прибережних містечок, декому довелося рятуватися на човнах.

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