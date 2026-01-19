У Чилі лісові пожежі вийшли з-під контролю: оголошено стан стихійного лиха

У Чилі вирують пожежі / © Associated Press

У південній частині Чилі спалахнули масштабні лісові пожежі, які забрали життя щонайменше 15 людей. Понад 50 тисяч мешканців евакуйовані.

Про це повідомляє CBS News.

Президент Чилі Габріель Борік оголосив стан стихійного лиха в двох південних регіонах країни. Це рішення дозволяє залучити до боротьби з вогнем збройні сили та мобілізувати всі наявні ресурси.

За останніми даними, унаслідок вогню загинуло не менше 15 осіб, а пожежі охопили значні площі та зруйнували житлові будівлі.

Основний удар стихії припав на міста Пенко та Ліркен у регіоні Біо-Біо, де проживає близько 60 тисяч людей. Мер Пенко Родріго Вера повідомив, що майже всі смертельні випадки зафіксовані саме в його місті.

За різними оцінками, полум’я вже знищило близько 8 500 гектарів ландшафтів у цих регіонах. Влада повідомляє про принаймні 250 зруйнованих будинків та численні накази про евакуацію, спрямовані на захист громадян. Пожежники й рятувальники продовжують роботи з локалізації вогнищ, але сильний вітер і високі температури значно ускладнюють ці зусилля.

У Чилі вирують масштабні пожежі / © Associated Press

На більшій частині території Чилі оголошено надзвичайну спеку: очікують, що температура сягатиме близько 38°C від Сантьяго до Біо-Біо, що сприяє швидкому поширенню вогню та ускладнює роботу техніки й авіації, задіяної у гасінні.

Нагадаємо, у південних регіонах Аргентини спалахнули масштабні лісові пожежі. У Патагонії евакуювали близько 3 тисяч туристів, вогонь знищив понад 15 тисяч гектарів.