Лісові пожежі у Туреччині: вогонь поширюється на житлові райони, влада евакуює населення

У Туреччині масштабна лісова пожежа поширюється на житлові райони / © Associated Press

Реклама

У Туреччині через аномальну спеку вирують лісові пожежі. У районі Едеміш провінції Ізмір вогонь вже перекинувся на житлові будинки попри всі зусилля пожежних приборкати руйнівну стихію. Внаслідок поширення пожежі прикутий до ліжка 81-річний чоловік, який був вдома сам, загинув.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежники другий день поспіль борються з вогнем в Ізмірі. На гірській місцевості працюють кілька гелікоптерів та спеціальних літаків, які скидають воду на охоплені полум’ям величезні території.

Реклама

Руйнування та евакуація населення

Влада Туреччини була змушена закрити деякі дороги до егейського курортного міста Чешме через загрозу пожежі. Телевізійні трансляції показували кадри полум’я, що охопило ділянки головної автомагістралі, куди прибували водовози.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, лісові пожежі на заході країни пошкодили близько 200 будинків, а постраждалим було надано альтернативне житло. Раніше цього тижня близько 50 000 людей були тимчасово евакуйовані через пожежі, що розгорілися внаслідок високих температур, низької вологості та сильного вітру.

Наразі лише деякі осередки пожеж вдалося взяти під контроль. Джерела з турецьких ЗМІ підтверджують, що пожежа в районі Едеміш, де загинув 81-річний Ібрагім Еркан, продовжується.

Два района — Тосунлар та Сучікті — були повністю евакуйовані. Відомо, що вогонь вже пошкодив деякі будинки в Тосунларі. Водночас сильний вітер значно ускладнює роботу пожежних бригад.

Реклама

Загалом, від початку 2025 року в Туреччині сталося 3015 пожеж, з яких 1295 були лісовими. Лише за останній тиждень (від 26 червня по 3 липня) виникло 576 лісових пожеж, 331 з яких поширилася на лісові масиви з інших територій, повідомили в Управлінні з комунікацій Президента Туреччини.

Нові осередки та масштаб боротьби

Нові осередки пожеж спалахнули у четвер, 3 липня, у південній курортній провінції Анталія та за межами Стамбула, найбільшого міста Туреччини. У боротьбі з вогнем задіяно значні ресурси: 27 літаків, 105 гелікоптерів, які здійснили 8884 вильоти та використали понад 29,5 тисяч тонн води. За інформацією Milliyet, на місцях працюють 25 тисяч співробітників та близько 6 тисяч одиниць спецтехніки.

Інше турецьке видання Gazete Oksijen зазначає, що у районі Чешме в Ізмірі пожежа також продовжується, а рух на деяких ділянках траси Ізмір-Чешме перекрито.

Нагадаємо, у сусідній Греції також вирують лісові пожежі. Вогонь охопив кілька населених пунктів та популярний курорт і швидко поширюється через сильний вітер. Влада оголосила евакуацію населення.

Реклама