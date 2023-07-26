Лісові пожежі у Греції набирають обертів: стало відомо про перших жертв (фото)

У Греції стало відомо про трьох перших жертв лісових пожеж, які вирують у країні останніми днями.

Про це пише Reuters.

Двоє з них — пілоти літака Canadair CL-215, що розбився на острові Евія під час гасіння вогню. Їм було 34 і 27 років. Тіло ще одного загиблого знайшли в хатині у важкодоступному районі на острові Евія. Чоловік, якому був 41 рік, зник безвісти в неділю, 23 липня.

Премʼєр-міністр Кіріакос Міцотакіс попередив про важкі дні попереду. З його слів, ситуація може покращитися після 27 липня.

Міністр з питань кліматичних криз та цивільного захисту Васіліс Кікіліас закликав людей бути обережними, адже ризик лісових пожеж у Греції найближчими днями залишатиметься високим через нову хвилю спеки.

Пожежі вбивать місцевих людей / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на грецькому острові Родос вирують лісові пожежі через рекордну спеку, яка охопила всю Європу. Близько 3,5 тисяч людей евакуювалися з будинків і готелів.

У Греції 23 липня зареєстрували новий температурний рекорд — +46,4 °C.

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