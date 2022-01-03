Лісові пожежі у США знищили майже тисячу будівель, рятувальники шукають зниклих безвісти

Вогонь охопив щонайменше 991 будівлю, зокрема ресторан Subway, дилерський центр Tesla, готель та ратушу Супіріора.

В американському штаті Колорадо під час масштабних лісових пожеж згоріла майже тисяча житлових будинків та інших споруд у передмісті між Денвером та Боулдером, а двоє людей зникли безвісти.

Про це в неділю, 2 січня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що полум'ю, яке охопило щонайменше 24 квадратні кілометри, передували "надзвичайно посушлива осінь" та "майже безсніжна зима". Експерти вважають, що саме відповідні умови разом із сильним вітром сприяли поширенню вогню.

Водночас в суботу в постраждалому регіоні знизилася температура і випав сніг. Рятувальники все ще працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, однак пожежа більше не вважається безпосередньою загрозою.

У неділю в регіоні шукали трьох зниклих безвісти людей. Згодом одного з потенційних постраждалих знайшли живим, тим часом пошуки жительки Супіріора і чоловіка, який мешкав неподалік Маршалла, продовжуються.

За словами шерифа округу Боулдер Джо Пелле, будинки зниклих "глибоко у гарячому смітті та засипані снігом". "Це складне завдання", - підкреслив він.

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Більшість зі щонайменше 991 зруйнованої вогнем будівлі були житловими. Пожежа також охопила вісім підприємств у торговому центрі в Луїсвіллі, зокрема манікюрний салон та ресторан Subway. А в сусідньому Супіріорі було пошкоджено 12 установ, зокрема Target, Chuck E. Cheese, дилерський центр Tesla, готель та ратушу.

Причини виникнення пожежі нараз невідомі. Комунальники не виявили обвалених ліній електропередач у районі місця виникнення вогню.

Тим часом жителі постраждалого регіону шикуються в черги за обігрівачами, водою у пляшках та ковдрами у притулках Червоного Хреста.

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