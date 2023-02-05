Лісові пожежі в Чилі: кількість загиблих зросла до щонайменше 22 людей

За кілька днів пожежі в Чилі знищили стільки лісів, скільки країна зазвичай втрачає протягом року.

Щонайменше 22 людини загинули внаслідок масштабних лісових пожеж на півдні центральної частини Чилі. Іще 554 людини поранені, 16 із яких отримали опіки й перебувають у важкому стані. Понад 1,4 тисячі людей знаходяться в укриттях.

Про це повідомляє CNN із посиланням на міністерку внутрішніх справ Чилі Кароліну Тоху.

Щонайменше 22 людини загинули внаслідок лісових пожеж у Чилі

Пожежі в Чилі за останні дні спалили стільки ж лісів, скільки країна зазвичай втрачає протягом року, зазначила вона. Окрім того, в деяких регіонах країни зафіксували температурні рекорди.

Щонайменше 22 людини загинули внаслідок лісових пожеж у Чилі

У суботу, 4 лютого, президент Чилі Габріель Борич повідомив, що проситиме інші країни допомогти ліквідувати пожежі. Зокрема, він зазначив, що Аргентина відправить своїх рятувальників і техніку.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Чилі охопили понад 8,3 тисячі гектарів. У найбільш постраждалих регіонах - Біобіо та Нубле - оголосили надзвичайну ситуацію.

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