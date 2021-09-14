Лісову пожежу на півдні Іспанії охрестили "голодним монстром": там вже вигоріли 8 тисяч гектарів землі

Лісову пожежу на півдні Іспанії охрестили "голодним монстром": там вже вигоріли 8 тисяч гектарів землі

Поліція підозрює, що причиною міг стати підпал.

Через лісові пожежі на півдні Іспанії вже вигоріли майже 8000 гектарів землі, а понад 2,5 тисячі людей змушені були поспіхом залишити свої оселі.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 вересня.

Вогонь палає вже майже тиждень - на боротьбу з ним кинули понад тисячу рятувальників. Один із них загинув у пожежі у перші ж дні. Побороти полум'я поки не вдається – заважає спека та посуха. Тож на допомогу вогнеборцям відрядили ще дві сотні військових.

Місцеві жителі вже охрестили пожежу "голодним монстром" і дуже сподіваються на дощ, який обіцяють з дня на день. Причини займання вже розслідує поліція - підозрюють, що це міг бути підпал.

Новини світу: через лісові пожежі на півдні Іспанії вже вигоріли майже 8 000 гектарів землі

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