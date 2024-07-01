Лист Ейнштейна із попередженням про ядерну загрозу продадуть на аукціоні: вартість приголомшує

Двосторінковий лист Альберта Ейнштейна, який попереджав Франкліна Рузвельта, тодішнього президента США, про те, що нацистська Німеччина може використати ядерні дослідження для створення атомної бомби, буде виставлений на аукціоні Christie's у вересні з оціночною вартістю 4 мільйони доларів.

Про це повідомляє The Guardian.

Лист Ейнштейна – один з двох, які фізик-теоретик написав у хатинці на північному березі нью-йоркського Лонг-Айленду разом із колегою Лео Сілардом – попереджав, що німецький уряд активно підтримує ядерні дослідження і може створити "надзвичайно потужні бомби" на кшталт тих, що зрештою були розгорнуті США наприкінці Другої світової війни.

Він закликав уряд США зробити те саме. У відповідь Рузвельт створив комітет, який став попередником Мангеттенського проєкту на чолі з Робертом Оппенгеймером, що створив бомби, які були скинуті на Хіросіму і Нагасакі в Японії, поклавши край Другій світовій війні і відкривши ядерну еру.

Лист, який Ейнштейн надіслав президенту, зберігається в бібліотеці та музеї Рузвельта в Гайд-парку в Нью-Йорку. Але друга версія – з автографом і трохи коротша – продається на аукціоні у маєтку покійного співзасновника Microsoft Пола Аллена.

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Аллен, своєрідний колекціонер-сорока, який зібрав колекцію мистецтва, що нещодавно була продана на аукціоні Christie's за $1,6 млрд, а також майже все, що стосується Джимі Гендрікса, придбав лист у видавця і незалежного кандидата в президенти Малкольма Форбса 2002 року за $2,1 млн. The Wall Street Journal повідомив, що це був перший історичний документ 20-го століття, вартість якого перевищила мільйон доларів.

Аукціон Christie's вже має історію з пам'ятними речами Ейнштейна. Раніше він продав так званий "Лист до Бога" фізика, в якому він писав, що "слово "Бог" є для нього нічим іншим, як вираженням і продуктом людської слабкості", майже за 3 мільйони доларів 2018 року.

Але навряд чи лист поб'є рекорд у $13 млн, встановлений 2021 року за один із небагатьох збережених записів, що детально описує його теорію загальної відносності.

Аукціонний дім очікує, що ринок візуального мистецтва, який перебуває у стресовому стані, може привабити покупців на історичні артефакти, особливо на тлі нинішніх побоювань щодо нової тристоронньої гонки ядерних озброєнь між США, Росією та Китаєм, а також успіху минулорічного оскароносного байопіку про Оппенгеймера.

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Марк Портер, голова американського відділення Christie's, сказав в інтерв'ю журналу, що Аллен "безсумнівно знав, що це один із найважливіших документів в історії 20-го століття, і що це не та річ, яку просто так не повісиш у себе в офісі". За його словами, Аллен дбайливо зберігав лист подалі від сонячного світла.

Лист, датований 2 серпня 1939 року, менш ніж за місяць до вторгнення Німеччини до Польщі, починається словами: "Сер, нещодавні роботи в галузі ядерної фізики зробили ймовірним, що уран може бути перетворений на нове і важливе джерело енергії". У листі, надісланому Рузвельту, Ейнштейн писав: "Можливо, вдасться налагодити ланцюгову ядерну реакцію у великій масі урану... і це нове явище також призведе до створення бомб".

Нагадаємо, першу ілюстрацію книжки про Гаррі Поттера продано на аукціоні за нечувану суму. Автору ілюстрації Томасу Тейлору було лише 23 роки, коли 1997 року він вперше візуалізував головного героя культових книг Джоан Роулінг.

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