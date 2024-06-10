Літак Airbus A320 з пасажирами на борту був розтрощений в повітрі градом: що про це відомо

Пасажири оцінили масштаби проблеми тільки тоді, коли опинилися на землі.

Австрійський літак Airbus A320, який летів до Відня, потрапив під шторм. Внаслідок чого град просто в польоті розбив лобове скло та зламав носову частину повітряного судна.

Про це пише BILD.

Як зазначається, літак Airbus A320, що належить австрійській авіакомпанії Austrian Airlines, виконував рейс із Майорки до Відня. Літак потрапив під сильний град, який пробив лобове скло та зруйнував носову частину літака. У результаті пілотам довелося сідати в аеропорту Відня наосліп.

Водночас пасажири оцінили масштаби проблеми тільки тоді, коли опинилися на землі.

“Ми летіли через грозовий фронт. Приблизно за півгодини до посадки раптово відчулася сильна тряска”, - розповів пасажир Марсель Х австрійській газеті Kronen.

Під час інциденту пілот подав диспетчерам сигнал лиха після того, як град розбив лобове скло. Служба управління польотами підтвердила факт: там пояснили, що грозовий фронт, до якого потрапив рейс по дорозі до Відня, не було видно на метеорологічному радарі.

Нагадаємо, що археологи підняли із затонулого корабля 30 бочок XVI століття.

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