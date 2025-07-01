Літак Азербайджану наказала збити РФ: азербайджанські ЗМІ опублікували документ

Азербайджанский літак Embraer 190AR / © The Associated Press

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Азербайджанські ЗМІ опублікували анонімний лист, який містить пояснювальну записку капітана ППО з Грозного (Чечня). У документі стверджується, що російські військові відкрили вогонь по пасажирському літаку AZAL Embraer E190 за наказом, отриманим по телефону.

Про це передає Minval.az.

У виданні стверджують, що отриманий ними лист містить пояснювальну записку російського капітана ППО, який стверджує, що вогонь по азербайджанському літаку було відкрито за наказом Міноборони Росії, а також відео, аудіозаписи та подробиці про неналежний стан техніки.

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«На позиції стільниковий зв’язок нестійкий, інших стійких засобів зв’язку у мене не було. Було прокладено дроти оптоволоконні, але не підключено до терміналу, і не було цифрового телефону з набірним полем. Мені телефоном дали команду ціль знищити. В оптику ціль видно не було через дуже густий туман, про що було докладено. О 08 годині 13 хвилин 30 секунд я дав команду на поразку оператору», — йдеться в пояснювальній записці капітана ППО біля Грозного Дмитра Паладічука.

Пояснювальна записка російського офіцера ППО, яку опублікувало видання Minval.az

На аудіозаписі, як стверджується, зафіксовано момент передачі команди «Вогонь!» На записі чути три репліки: два накази та підтвердження «Є вогонь».

Дата публікації 23:01, 01.07.25 Кількість переглядів 84 Момент наказу Міноборони РФ знищити азербайджанський літак

Справжність цих даних підтвердила російська редакція ASTRA. Видання зателефонувало до самого Паладичука. Той відмовився від офіційних коментарів, але не заперечував авторство пояснювальної.

«Я знаю, що відбувається зараз між Росією та Азербайджаном… Розумієте, війна йде, я взагалі далекий від політики», — заявив віню

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Ще одне російське ЗМІ — The Insider — також підтвердило справжність документа. У розмові з виданням Паладічук визнав, що справді писав пояснювальну «командувачу армії» «після стрілянини азербайджанським літаком», оскільки «вимагали». Він також підтвердив, що рукописний документ написаний його рукою, у тому числі вказав на характерні риси свого почерку — наприклад, написання літери «ё».

Нагадаємо, що 25 грудня 2024 року поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR рейсу 8432 «Азербайджанських авіаліній», який прямував з Баку до Грозного. Загинули 38 людей, ще 29 вижили. Отвори на корпусі літака характерні для ураження засобами протиповітряної оборони.

Своєю чергою президент Зеленський заявив про відповідальність Росії за збитий літак з Азербайджану.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що літак над Грозним був уражений російським ЗРК, але РФ намагатиметься все приховати.

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