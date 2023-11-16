Літак був змушений повернутись до аеропорту через коня на борту

Також літак скинув 20 тонн пального через вагу.
Вантажний літак Boeing 747, який виконував рейс з Нью-Йорка до Бельгії змушений був терміново повернутись до аеропорту, оскільки кінь вийшов із вольєра та почав ходити салоном.
Про це пише ВВС.
Літак прямував до Бельгії з Нью-Йорка, але приблизно через 90 хвилин після вильоту зробив розворот, коли тварина вирвалася на волю.
Диспетчерська служба записала, як пілот сказав: "У нас на борту літака жива тварина, кінь. Йому вдалося втекти".
Пілот, який летів рейсом 4592 авіакомпанії Air Atlanta Icelandic, повідомив диспетчерській службі, що з літаком все гаразд, але занепокоєння викликає кінь на волі. Він попросив ветеринара зустріти літак після приземлення в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді.
Коли літак повертався пілот сказав, що йому потрібно злити 20 тонн пального через вагу літака.
Залишається незрозумілим, як кінь вибрався назовні.
Нагадаємо, у США літак здійснив аварійне приземлення через підгузок для дорослих.
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