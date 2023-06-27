Літак був змушений здійснювати термінове приземлення через двох росіян: що вони накоїли

Росіяни напилися на борту літака та хотіли побитися з іншими пасажирами.

Літак авіакомпанії easyJet, який летів з Манчестера у Великій Британії до Даламана в Туреччині, був змушений здійснити термінове приземлення в Греції.

Про це пише independent.co.uk.

Інцидент стався 24 червня рано вранці. Спочатку все йшло за планом, але під час польоту ситуація почала змінюватися.

І екіпаж, і пасажири помітили, що двоє чоловіків значно зловживали алкоголем. Буквально за мить вони почали битися, кричати і поводитися агресивно по відношенню до інших людей.

39-річний і 48-річний п'яні росіяни набридли екіпажу літака easyJet, а тому той зробив термінове приземлення. Їх висадили у грецькому місті Салоніки. Співробітники поліції вже чекали на чоловіків і взяли на себе відповідальність за їхній арешт.

Хоча росіян врешті-решт звільнили з-під варти, вони зіткнуться з наслідками своїх дій. Чоловіки відповідатимуть за свою поведінку на суді, який відбудеться в листопаді 2023 року.

На запитання, чи постраждав хтось від поведінки чоловіків під час польоту, представники авіакомпанії відповіли, що ні. Екстрена посадка в Греції допомогла заспокоїти ситуацію, і літак зміг продовжити рух і завершити подорож за планом.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Сан-Антоніо в Техасі, що у США, загинув працівник аеропорту, якого затягнуло в двигун реактивного літака.

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