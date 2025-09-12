ТСН у соціальних мережах

Літак був змушений повернутися до аеропорту: що сталося в небі США

У США літак розвернувся в небі після зіткнення з кількома птахами. Пасажирів пересадили на інший борт.

Літак American Airlines

Літак American Airlines / © Associated Press

Літак American Airlines, що прямував із Філадельфії до Сан-Франциско, перервав політ через зіткнення з кількома птахами. Інцидент стався невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту.

Про це повідомляє видання CBS News.

Рейс AA 2035 одразу після зіткнення розвернувся в небі та повернувся до аеропорту. Лайнер здійснив безпечну посадку, самостійно доїхав до виходу на посадку, де пасажири спокійно залишили борт. Представники авіакомпанії підтвердили, що ніхто з людей не постраждав.

Пасажирів рейсу пересадили на інший літак, яким вони продовжили подорож до Сан-Франциско. Повітряне судно, що зіткнулося з птахами, було виведене з експлуатації для технічної перевірки.

Нагадаємо, у лісі поблизу столиці Чехії Праги розбився приватний надлегкий літак. На борту перебували двоє людей, обидва загинули.

