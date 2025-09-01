Літак до Гренландії довелося розвернути на пів дорозі: що сталося

Літак / © Pixabay

Рейс United з Ньюарка до Гренландії повернувся назад після того, як в аеропорту призначення тимчасово зупинили перевірку безпеки через недостатню підготовку персоналу.

Про це повідомляє видання Рeople.

Літак Boeing 737 вилетів з аеропорту Ньюарк Ліберті о 11:41 за місцевим часом і мав приземлитися в Нууку близько через чотири години. Проте приблизно через 90 хвилин польоту літак різко змінив курс і о 13:18 розпочав зворотній політ до Ньюарка. Приблизно за дві з половиною години він благополучно приземлився в аеропорту відправлення.

Як повідомляє адміністрація аеропорту Нуука (Greenland Airports), тимчасова зупинка перевірок безпеки для міжнародних пасажирів була пов’язана з тим, що персонал не пройшов належне навчання. У пресрелізі зазначено, що додаткове навчання співробітників, відповідальних за огляд міжнародних пасажирів, не відповідає сучасним вимогам.

Проблема стосувалася лише міжнародних пасажирів — внутрішні рейси проходили перевірку у звичайному режимі. Аеропорт співпрацює з Данським управлінням цивільної авіації для усунення виявлених недоліків у навчанні персоналу та швидкого відновлення нормальної роботи для міжнародного трафіку.

Greenland Airports повідомили, що перевірки безпеки відновляться. Сертифікований персонал із двох данських аеропортів прибув до Нуука і готовий до відновлення міжнародних операцій. Також вживаються заходи для того, щоб місцевий персонал швидко повернувся до повного робочого режиму.

United Airlines планує відновити регулярні рейси з Ньюарка до Нуука вже 30 серпня. Пасажирам, які постраждали через закриття аеропорту, надано гнучкість у зміні планів подорожі. Рейс з Ньюарка до Нуука здійснюється щовівторка та щосуботи, а зворотний — щосереди та щонеділі.

