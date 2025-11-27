Літак екстрено приземлився через огидний запах: кількох людей госпіталізували

Літак American Airlines / © Associated Press

Реклама

Рейс American Airlines, що прямував до Фінікса, змушений був екстрено приземлитися в Г’юстоні після того, як пасажири відчули неприємний запах в салоні.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на пресреліз Федерального управління цивільної авіації.

Літак Arbus A321 вилетів з міжнародного аеропорту Орландо і провів у польоті близько години, коли бортпровідники повідомили про гидкий запах в салоні. Екіпаж ідентифікував його як вихлопні гази.

Реклама

Пілот звернувся до диспетчерів з проханням про екстрене приземлення та медичну допомогу, яка може знадобитися.

Служби швидкого реагування в Г’юстоні, де приземлився літак, були готові та евакуювали чотирьох членів екіпажу та одного пасажира до лікарні. В якому стані були госпіталізовані постраждалі, не повідомляється.

«Ми дякуємо членам нашої команди за їхній професіоналізм і перепрошуємо наших клієнтів за їхній досвід», – йдеться у заяві авіакомпанії.

Наразі триває розслідування цього інциденту.

Реклама

Нагадаємо, раніше міжнародний рейс з Атланти до Амстердама був скасований після того, як пасажир на борту запанікував і відчинив двері аварійного виходу під час руління літака.