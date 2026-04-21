Літак екстрено приземлився в Лас-Вегасі: обладнання на борту ледь не вбило пілота

У неділю, 19 квітня, в американському Лас-Вегасі командир пасажирського літака знепритомнів просто під час зльоту, бо йому на голову раптово впав важкий монітор. Через серйозну травму колеги другий пілот оперативно взяв керування на себе та екстрено повернув повітряне судно до аеропорту вильоту.

Про надзвичайну подію в кабіні пілотів на рейсі авіакомпанії Southwest Airlines, що прямував до міста Ріно, повідомляє авіаційний портал Paddle Your Own Kanoo.

Травма капітана та екстрена посадка

Інцидент стався на борту лайнера Boeing 737, який вилітав із Міжнародного аеропорту імені Гаррі Ріда. Під час розгону та початкового набору висоти в кабіні несподівано відірвався елемент кріплення HUD-монітора (системи індикації на лобовому склі). Важке обладнання впало безпосередньо на голову капітану судна.

Як зазначає Aviation A2Z з посиланням на радіоперехоплення диспетчерів, від сильного удару командир екіпажу знепритомнів. Коли чоловік прийшов до тями, він скаржився на те, що «бачить зірки», відчуває сильне запаморочення та приступи нудоти.

Другий пілот негайно зв’язався з авіадиспетчерами, спершу запросивши пріоритетне обслуговування, а згодом — офіційно оголосивши надзвичайну ситуацію на борту через погіршення стану колеги.

Порятунок екіпажу та затримка рейсу

Завдяки швидким та професійним діям другого пілота, вже через 17 хвилин після зльоту лайнер здійснив успішну посадку на злітно-посадковій смузі 26L у Лас-Вегасі. Медичні бригади чекали на постраждалого капітана прямо біля трапа, після чого його терміново госпіталізували для повного медичного обстеження.

Борт провів на землі близько 90 хвилин. За цей час авіакомпанія знайшла заміну травмованому командиру, і літак успішно продовжив свій рейс до штату Невада із загальною затримкою у дві години.

