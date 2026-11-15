Літак із пасажирами зіткнувся з вантажним Boeing: що відомо про аварію

Пошкоджений літак в аеропорту Маямі / © ABC News

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У Міжнародному аеропорту Маямі зіткнулися вантажний Boeing 767 авіакомпанії UPS і пасажирський літак Boeing 737 компанії Copa Airlines. Двоє людей отримали незначні травми, а Федеральне управління цивільної авіації США розпочало розслідування.

Про це повідомляє ABC News.

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Обставини зіткнення літаків UPS і Copa Airlines в аеропорту Маямі

Рейс Copa Airlines Flight 427 прилетів до Маямі з Панами, а вантажний літак UPS Flight 358 мав вирушити до Боготи.

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Зіткнення сталося 14 листопада приблизно о 21:15 на перетині двох руліжних доріжок. Про це повідомив директор із комунікацій аеропорту Грег Чін.

За попередньою інформацією Федерального управління цивільної авіації США, під час руління крило пасажирського літака зачепило носову частину вантажного борту. Перед цим диспетчери наказали пілотам UPS пропустити рейс Copa Airlines. Як зазначає ABC News, екіпаж UPS згодом визнав, що літак проїхав далі, ніж мав.

На аудіозаписі розмов із диспетчерами було чути, як пілот Copa Airlines повідомляє про зіткнення: «Хтось у нас врізався».

Наслідки зіткнення літаків: постраждалі та робота аеропорту

Медики оглянули двох людей, які отримали незначні травми, та надали їм допомогу на місці. Доправляти постраждалих до лікарні не довелося.

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Попри зіткнення, аеропорт продовжив роботу. Інші рейси перенаправили на сусідні руліжні доріжки, тому інцидент не вплинув на загальну роботу летовища.

У компанії UPS також підтвердили інцидент і запевнили, що екіпаж вантажного літака перебуває в безпеці.

«Нам відомо про інцидент на землі в Маямі за участю одного з наших літаків. Наш екіпаж у безпеці, і ми готові співпрацювати з відповідними органами, щоб з’ясувати обставини події. Безпека наших працівників і громадян є нашим найвищим пріоритетом», — йдеться в заяві компанії.

Федеральне управління цивільної авіації США продовжує розслідувати обставини зіткнення.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у США раптово призупинили всі вильоти з аеропортів країни. Таке рішення ухвалило Федеральне управління цивільної авіації США через проблеми із системою зв’язку, якою користуються авіадиспетчери.

Збої ускладнили координацію повітряного руху та призвели до затримок рейсів. Пасажирам рекомендували стежити за оновленнями від авіакомпаній і перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою до аеропорту.

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