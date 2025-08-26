ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
949
Час на прочитання
3 хв

Літак з Великої Британії здійснив екстрене приземлення в Росії: що відомо про інцидент

Зранку 26 серпня літак, який прямував з Лондона (Велика Британія) до Пекіна (Китай), здійснив екстрене приземлення у Нижньовартовську (РФ).

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Літак, який приземлився у РФ

Літак, який приземлився у РФ

Літак з лондонського аеропорту Гітроу, на борту якого перебувало 311 людей, здійснив екстрене приземлення в Росії сьогодні вранці, 26 серпня. У Boeing 777-39L (ER) відмовив двигун, тож він попросив про дозвіл приземлитися у Нижньовартовську в Сибіру.

Про це пише Daily Mail.

Деталі інциденту з екстреним приземленням літака у РФ

На кадрах видно, як літак Air China, що прямував з Лондона до Пекіна, приземляється у віддаленому місті в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ. За повідомленнями, російська влада відмовилася випустити пасажирів з літака рейсу CA856/CCA856 після аварійного приземлення. Російські джерела повідомили, що на борту було 265 осіб, включно з 15 членами екіпажу, а не 311, як повідомлялося раніше.

Як повідомляє інформаційне агентство Baza, паніки на борту літака не було. Пасажирам довелося затриматися під час перетину прикордонного пункту ФСБ, через що їх не випускали з літака.

Найімовірніше, компанія відправить резервний літак разом із техніками та запчастинами, оскільки місцеві фахівці точно не зможуть відремонтувати такий великий авіалайнер у Нижньовартовську.

Загальновідомо, що британські та інші західні авіакомпанії більше не літають над Росією через війну Володимира Путіна проти України. Втім, китайські авіалінії, які виконують рейси до Великої Британії та з неї, перетинають повітряний простір РФ.

У повідомленні Baza попереджається, що пасажири можуть зіткнутися з труднощами після приземлення в РФ. Зокрема, буде складно розмістити всіх людей у ​​зоні очікування місцевого аеропорту. Якщо візовий режим буде скасовано і надано доступ до місцевих готелів, британські пасажири не зможуть користуватися своїми кредитними картками, які не діють у Росії через санкції.

Наразі Міністерство закордонних справ рекомендує уникати будь-яких поїздок до РФ, попереджаючи, що іноземці можуть бути затримані або піддані судовому переслідуванню за діяльність, яка розглядається як така, що «суперечить інтересам Росії».

У звіті йдеться, що пілоти обрали Нижньовартовськ, адже в той момент там була ідеальна погода, а злітно-посадкова смуга дуже довга, що робило його найкращим варіантом серед прилеглих аеропортів для такого великого авіалайнера. Екіпаж Air China подав сигнал тривоги PAN і попросив про зниження. З одним робочим двигуном літак приземлився на злітно-посадковій смузі та вирулив на перон.

Повідомляється, що Air China відправила до Нижньовартовська резервний літак. Очікувалося, що пасажири зможуть продовжити шлях до Пекіна о 16:00 за лондонським часом.

Прокремлівське видання «Шот» повідомило, що пасажирів «не планують» пускати до термінала. Також додається, що на борту літака не було ні їжі, ні напоїв. Кондиціонери й туалети в літаку також працюють. У цей час двері лайнера Boeing 777 зачинені, а посадковий трап до літака не підведений.

Раніше в Італії з літаком British Airways стався інцидент, через який 20 людей були змушені зійти з борту. Так, через екстремальну спеку, яка накрила Італію 11 серпня, повітря стало менш щільним. Це своєю чергою означало, що для набору літаком крейсерської висоти потрібно більше палива, і саме ця вага витіснила пасажирів.

Літак BA Embraer ERJ-190 прямував до Лондон-Сіті з аеропорту Амеріго Веспуччі у Флоренції. Проблема посилювалася короткою злітно-посадковою смугою аеропорту, яка вдвічі коротша за смгугу в Гатвіку.

Співробітники повідомили, що доведеться висадити 36 людей, але зрештою висадити вдалося лише близько 20. British Airways перепросила постраждалх пасажирів і пообіцяла, що співробітники компанії докладуть усіх зусиль, щоб доправити пасажирів до місця призначення якнайшвидше.

Дата публікації
Кількість переглядів
949
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie