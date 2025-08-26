Літак з Великої Британії здійснив екстрене приземлення в Росії: що відомо про інцидент

Літак, який приземлився у РФ

Літак з лондонського аеропорту Гітроу, на борту якого перебувало 311 людей, здійснив екстрене приземлення в Росії сьогодні вранці, 26 серпня. У Boeing 777-39L (ER) відмовив двигун, тож він попросив про дозвіл приземлитися у Нижньовартовську в Сибіру.

Про це пише Daily Mail.

Деталі інциденту з екстреним приземленням літака у РФ

На кадрах видно, як літак Air China, що прямував з Лондона до Пекіна, приземляється у віддаленому місті в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ. За повідомленнями, російська влада відмовилася випустити пасажирів з літака рейсу CA856/CCA856 після аварійного приземлення. Російські джерела повідомили, що на борту було 265 осіб, включно з 15 членами екіпажу, а не 311, як повідомлялося раніше.

Як повідомляє інформаційне агентство Baza, паніки на борту літака не було. Пасажирам довелося затриматися під час перетину прикордонного пункту ФСБ, через що їх не випускали з літака.

Найімовірніше, компанія відправить резервний літак разом із техніками та запчастинами, оскільки місцеві фахівці точно не зможуть відремонтувати такий великий авіалайнер у Нижньовартовську.

Загальновідомо, що британські та інші західні авіакомпанії більше не літають над Росією через війну Володимира Путіна проти України. Втім, китайські авіалінії, які виконують рейси до Великої Британії та з неї, перетинають повітряний простір РФ.

У повідомленні Baza попереджається, що пасажири можуть зіткнутися з труднощами після приземлення в РФ. Зокрема, буде складно розмістити всіх людей у ​​зоні очікування місцевого аеропорту. Якщо візовий режим буде скасовано і надано доступ до місцевих готелів, британські пасажири не зможуть користуватися своїми кредитними картками, які не діють у Росії через санкції.

Наразі Міністерство закордонних справ рекомендує уникати будь-яких поїздок до РФ, попереджаючи, що іноземці можуть бути затримані або піддані судовому переслідуванню за діяльність, яка розглядається як така, що «суперечить інтересам Росії».

У звіті йдеться, що пілоти обрали Нижньовартовськ, адже в той момент там була ідеальна погода, а злітно-посадкова смуга дуже довга, що робило його найкращим варіантом серед прилеглих аеропортів для такого великого авіалайнера. Екіпаж Air China подав сигнал тривоги PAN і попросив про зниження. З одним робочим двигуном літак приземлився на злітно-посадковій смузі та вирулив на перон.

Повідомляється, що Air China відправила до Нижньовартовська резервний літак. Очікувалося, що пасажири зможуть продовжити шлях до Пекіна о 16:00 за лондонським часом.

Прокремлівське видання «Шот» повідомило, що пасажирів «не планують» пускати до термінала. Також додається, що на борту літака не було ні їжі, ні напоїв. Кондиціонери й туалети в літаку також працюють. У цей час двері лайнера Boeing 777 зачинені, а посадковий трап до літака не підведений.

Раніше в Італії з літаком British Airways стався інцидент, через який 20 людей були змушені зійти з борту. Так, через екстремальну спеку, яка накрила Італію 11 серпня, повітря стало менш щільним. Це своєю чергою означало, що для набору літаком крейсерської висоти потрібно більше палива, і саме ця вага витіснила пасажирів.

Літак BA Embraer ERJ-190 прямував до Лондон-Сіті з аеропорту Амеріго Веспуччі у Флоренції. Проблема посилювалася короткою злітно-посадковою смугою аеропорту, яка вдвічі коротша за смгугу в Гатвіку.

Співробітники повідомили, що доведеться висадити 36 людей, але зрештою висадити вдалося лише близько 20. British Airways перепросила постраждалх пасажирів і пообіцяла, що співробітники компанії докладуть усіх зусиль, щоб доправити пасажирів до місця призначення якнайшвидше.