Літак Lufthansa не вилетів до України через страх екіпажу перед війною: в МАУ взялися виправляти ситуацію

Літак Lufthansa не вилетів до України через страх екіпажу перед війною: в МАУ взялися виправляти ситуацію

Внаслідок відмови екіпажу летіти пасажирам довелось чекати на інші рейси.

Літак німецької авіакомпанії Lufthansa не вилетів вранці 19 лютого з Франкфурта до України через страх екіпажу перед можливою війною.

Про це повідомило німецьке видання Bild.

Як зазначається, рейс LH 1538 повинен був вилетіти о 9-й ранку з 38 пасажирами на борту. Літак мав прибути до Львова.

Проте цього не трапилося, оскільки екіпаж відмовився злітати через напружену ситуацію в Україні.

Після прильоту до Львова літак мав забрати назад до Німеччини 62 людини. Внаслідок відмови екіпажу летіти пасажирам довелось чекати на інші рейси.

В авіакомпанії вже прокоментували таке рішення екіпажу і наголосили, що "нікого не змушують туди літати".

Внаслідок цього авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розпочала продаж квитків на Мюнхен та Женеву для забезпечення авіасполучення, яке Lufthansa "тимчасово не може виконувати".

Крім цього МАУ збільшить ємність повітряних суден за цими маршрутами, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зокрема, йдеться про окремі рейси з Києва та Одеси. Рейси з та у Львів зберігаються у звичному режимі.

"Сьогодні (19 лютого - ред.) компанія Lufthansa Group прийняла рішення про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси. Обмеження запроваджуються на період з 21 по 28 лютого", — повідомив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Мінінфраструктури закликало пасажирів скасованих рейсів зв’язатися з сервісним центром Lufthansa.

Нагадаємо, норвезька авіакомпанія Norwegian зупиняє польоти над Україною через ситуацію, яка склалася, посилаючись на оцінку безпечності. Натомість авіакомпанія SkyUp Airlines відновила продаж квитків на рейси до та з України на всі дати.

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