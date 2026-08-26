Літак міг привезти до Німеччини смертельну інфекцію: стався спалах в аеропорті, є загиблий

Німецький аеропорт / © Associated Press

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В аеропорту Франкфурта-на-Майні в Німеччині зафіксували рідкісний спалах малярії серед працівників. Один співробітник помер, ще п’ятеро заразилися і проходять лікування.

Про це повідомляє видання BBC.

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За даними німецьких органів охорони здоров’я, ймовірно, інфікованих тропічних комарів випадково завезли до аеропорту на борту літака.

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Про смерть працівника повідомила компанія Fraport, яка управляє аеропортом.

«На жаль, ми змушені підтвердити, що один співробітник помер унаслідок зараження», — заявив представник компанії BBC.

Усіх працівників аеропорту поінформували про ситуацію та закликали звертатися до лікаря у разі появи симптомів.

Як комарі могли потрапити до аеропорту

Ще в липні повідомлялося про чотирьох інфікованих працівників. За даними Інституту Роберта Коха, вони захворіли в період із 4 до 6 липня.

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У відомстві припускають, що переносники малярії потрапили до Німеччини літаком. Зараження безпосередньо в німецькому аеропорту вважається вкрай рідкісним явищем.

Зазвичай випадки малярії в країні фіксують серед людей, які повернулися з регіонів, де ця хвороба поширена. Через відсутність історії подорожей лікарі можуть не одразу запідозрити малярію, що підвищує ризик тяжкого перебігу хвороби.

У самому аеропорту встановили спеціальні пастки для комарів. Спійманих комах планують дослідити в лабораторії, щоб визначити їхній вид та походження.

Малярію спричиняють паразити, які передаються через укуси певних видів комарів. За даними ВООЗ, хвороба найбільш поширена у тропічних країнах і не передається безпосередньо від людини до людини.

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