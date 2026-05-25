Літак міністра оборони Британії "завис" через Росію

Джон Гілі / © Associated Press

Росія, ймовірно, застосувала засоби радіоелектронної боротьби проти літака Королівських ВПС Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони Джон Гілі. Інцидент стався під час польоту поблизу російського кордону після візиту британського посадовця до Естонії.

За даними британських медіа, GPS-сигнал літака був заглушений на кілька годин. Через це екіпаж тимчасово втратив супутникову навігацію та доступ до інтернету на борту, а пілотам довелося перейти на резервні системи орієнтування. Джерела в оборонному секторі назвали такі дії “небезпечними та безвідповідальними”.

Інцидент стався після того, як Гілі відвідав британських військових у південно-східній Естонії — регіоні, який регулярно стикається з російськими засобами РЕБ через близькість до кордонів РФ. Міністр наголосив на необхідності посилення оборонних можливостей НАТО та інвестицій у сучасні системи захисту.

Останнім часом країни НАТО дедалі частіше повідомляють про випадки російського GPS-глушіння та агресивної поведінки військової авіації РФ у Балтійському та Чорноморському регіонах.

Атака дронів на Латвію

7 травня іноземні безпілотники потрапили до повітряного простору Латвії. У кількох районах країни оголосили попередження про небезпеку. Два дрони впали на території Латгалії. Вони були українськими.

Окрім того, один БпЛА «прилетів» на територію нафтосховища у місті Резекне. Виникла пожежа. Її вдалося швидко локалізувати — відкритого займання не зафіксували.

Згодом через вибухи дронів на нафтобазі міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку. З його слів, цей інцидент - відповідальність як військового керівництва, так і його особисто «як політичного лідера».

