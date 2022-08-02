На Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі: реакція Китаю

Повітряне судно преземлилося в аеропорті Тайбею - столиці Тайваню. За даними ЗМІ, літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці.

Про це свідчать дані сервіс Flightradar24, який відстежує переміщення літаків у реальному часі.

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Місцеві ЗМІ публікують відео, на якому видно, як американська політика вийшла з літака, де її зустріла делегація.

У Китаї висловили рішучий протест у зв'язку з візитом Ненсі Пелосі на Тайвань та засудили його. В МЗС КНР заявили, що приїзд Пелосі серйозно порушує принцип "одного Китаю і положення китайсько-американських комюніке".

Спікерка Палати представників США Пелосі опублікувала на своїй сторінці офіційну заява щодо свого візиту до Тайваню.

"Візит нашої делегації Конгресу на Тайвань свідчить про непохитну відданість Америки підтримці тайванської демократії, що динамічно розвивається. Наші переговори з керівництвом Тайваню ще раз підтверджують нашу підтримку нашого партнера та просувають наші спільні інтереси, зокрема просування вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону", - зазначила вона.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

Як повідомлялося раніше у місцевих ЗМІ, тайванські сили на західних островах перейшли в стан "бойової готовності". За даними видань, китайські військові стягують до острова бронетехніку та авіацію. Зокрема, у Китаї помітили перевезення міжконтинентальної ракети DF5b.

Зазначимо, що літак Пелосі вилетів із Куала-Лумпуру близько 11:00 за Києвом, а через три години повернув у напрямку до Тайваню. За даними Reuters, літак Пелосі досі не подав запит на посадку на Тайвані. Reuters пише, що наразі немає точної інформації, чи дійсно Пелосі та її делегація перебуває на борту літака.

Як писало Reuters, посилаючись на власні джерел, перед посадкою Пелосі з'явилася інформація, що кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку, а військові кораблі пропливали впритул до неофіційної лінії розмежування.

Нагадаємо, у Росії візит Пелосі на Тайвань назвали "провокацією" та підтримали Китай.

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