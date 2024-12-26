Літак над Грозним був уражений російським ЗРК, але РФ намагатиметься все приховати – ЦПД

Розрив ракети ЗРК зі шрапнеллю пошкодив літак і вивів з ладу його системи.

Росіяни самі визнають, що літак азербайджанських авіаліній сполученням Баку – Грозний був уражений з їхнього ЗРК. Однак влада РФ робитиме усе, щоб приховати провину в авіатрощі та загибелі людей.

Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у Мережі.

"Росіяни (йдеться про телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" – ред.), які ознайомилися з розшифровкою переговорів екіпажу рейсу "Баку-Грозний", самі визнають, що літак Азербайджанських авіаліній був уражений ППО (ракета ЗРК містить шрапнель)", – йдеться у заяві Коваленка.

Він також акцентував, що отвори у фюзеляжі літака під час польоту не могли виникнути через птахів. І пасажири чітко зафільмували це.

Розрив ракети ЗРК пошкодив літак і вивів з ладу його системи. І російський телеграм-канал навіть називає зону, де могла статися трагедія внаслідок роботи ППО.

Керівник ЦПД вважає, що Росія намагатиметься приховати свою провину у катастрофі.

"Росія ж не закрила повітряний простір над Грозним. Також літаку не дали дозвіл сісти у Грозному чи Махачкалі не просто так. Лише професійна робота пілотів літака не дозволила росіянам перетворити цю історію в провокацію росії проти України. І зараз росія робитиме все, щоб приховати власну вину в авіатрощі та загибелі людей", – йдеться у повідомленні Коваленка.

Нагадаємо, 26 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR азербайджанської авіакомпанії, який прямував з Баку до Грозного. Внаслідок авіакатастрофи є загиблі і постраждалі. Перед падінням пасажири чули вибух, а після цього на хвості літака було видно отвори, характерні для ураження ППО.

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