Літак напарника Трампа на виборах Венса здійснив аварійну посадку: що сталося

Після того, як літак Трампа впав на півдорозі до місця призначення минулої п'ятниці, майже така ж роль спіткала і його віцепрезидента Венса.

Літак напарника Дональда Трампа на виборах сенатора Джей Ді Венса здійснив екстрену посадку в Мілуокі, штат Вісконсин, після того, як пілот повідомив про механічну несправність.

Про це повідомляє Daily Best.

"Пілот повідомив, що виникла несправність з ущільнювачем дверей. Після оголошення надзвичайної ситуації літак Trump Force Two повернувся до Мілуокі. Щойно проблема була вирішена, літак повернувся на початково запланований маршрут до Цинциннаті", - заявив прессекретар Венса Тейлор Ван Кірк.

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп також зіткнувся з деякими проблемами 9 серпня, коли його Boeing 757 впав на півдорозі, де він повинен був виступити в Університеті штату Монтана.

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