"Літак обстріляли з землі": президент Азербайджану Алієв озвучив причину катастрофи в Актау

Літак Azerbaijan Airlines був виведений із керування за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і обстріляний з землі на території Росії, поблизу Грозного, що призвело до його катастрофи.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю азербайджанському телебаченню.

За його словами, після відкриття чорних скриньок стане відомо більше деталей катастрофи, зокрема, чому літак не зміг приземлитися в Грозному. Він також підкреслив, що важливо з'ясувати, як саме засоби радіоелектронної боротьби вплинули на управління літаком і як удар та вибух у повітрі позначились на ситуації. Президент зазначив, що спроби заперечувати ці факти є абсурдними та безглуздими.

Він заявив, що внаслідок обстрілу з землі сильно постраждала хвостова частина літака, що сприяло його катастрофі.

Також Алієв високо оцінив професіоналізм і героїзм пілотів, які, незважаючи на неможливість керувати літаком під час аварії, зробили все можливе для порятунку пасажирів. Завдяки їхнім зусиллям частина фюзеляжа залишилася неушкодженою, і в катастрофі є вижили. Алієв також зазначив, що саме через ці героїчні дії можна стверджувати, що літак був збитий Росією.

Президент Азербайджану заявив, що російські офіційні структури намагалися приховати факт знищення літака, поширивши версію про вибух газового балона на борту. Це, за його словами, було зроблено для того, щоб замаскувати справжні причини катастрофи.

"Ми чітко висловили свої вимоги російській стороні... По-перше, російська сторона має вибачитись перед Азербайджаном. По-друге, вона має визнати свою провину. По-третє, вона має покарати винних та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також виплатити компенсацію державі Азербайджану та постраждалим пасажирам та членам екіпажу", – сказав Алієв.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що фото та відео з місця катастрофи пасажирського літака “Азербайджанських авіаліній”, який 25 грудня впав на території Казахстану, красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію.

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