Літак очільника Пентагону здійснив аварійну посадку: що сталося

Очільник Пентагону Піт Гегсет / © Associated Press

На зворотному шляху до Сполучених Штатів із засідання міністрів оборони НАТО, яке відбулося 15 жовтня у Брюсселі, літак очільника Пентагону Піта Гегсета здійснив вимушену посадку у Великій Британії.

Про це повідомив головний речник Міністерства війни США Шон Парнелл.

За його словами, позапланову посадку було здійснено через тріщину на лобовому склі.

«Літак приземлився згідно зі стандартними процедурами, і всі на борту, включаючи міністра Гегсета, у безпеці», — додав він.

Як повідомляють оглядачі War OSINT з посиланням на дані систем відстеження польотів, борт ВПС США Boeing C-32, який мав доставити міністра війни Піта Гегсета з Європи до США, подав сигнал лиха 7700.

Цей сигнал може означати відмову двигуна, медичну проблему, пожежу на борту чи іншу надзвичайну ситуацію.

Після цього літак, на якому летів Гегсет, знизився до висоти 10 000 футів (трохи більше 3 000 м) — стандартного рівня при підозрі на можливу розгерметизацію салону, і розвернувся у бік Британії.

Політ літака Піта Гегсета, який вимушено приземлився у Великій Британії

Піт Гегсет відреагував на подію в соцмережах, процитувавши повідомлення представника Пентагону і додавши: «Все добре. Слава Богу. Продовжуємо місію!».

Як повідомлялося раніше перед зустріччю в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Піт Гегсет закликав союзників збільшити інвестиції в програму щодо купівлі зброї для України. За його словами, Вашингтон очікує від НАТО «вогневої потужності».

Нагадаємо, видання The New York Times. повідомило, що Міністерство війни США вже розробило плани продажу або передавання ракет Tomahawk, якщо президент Дональд Трамп ухвалить відповідне рішення.