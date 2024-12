Літак опинився за межею злітно-посадкової смуги і ледь не впав у крижаний океан – фото

Літак Boeing 737 вилетів за межі злітно-посадкової смуги і зупинився за 15 метрів від падіння в крижаний океан.

Представник бюджетної авіакомпанії повідомив, що на борту літака на той момент перебували 165 пасажирів і шестеро членів екіпажу.

Рейс DY430 вилетів зі столиці Норвегії Осло до міста Мольде на північному узбережжі півострова Ромсдаль 19 грудня.

Внутрішній рейс, який триває близько 45 хвилин, вилетів на годину пізніше о 18:19, після чого через несприятливі погодні умови зійшов зі злітно-посадкової смуги в Мольде.

Boeing 737-800, зареєстрований як LN-NIP, зупинився за 15 метрів від падіння в крижаний океан, який оточує більшу частину аеродрому.

Літак, якому вже 11 років, зупинився на відстані близько 150 метрів від кінця злітно-посадкової смуги. Пасажири були евакуйовані з літака через аварійні трапи.

Влада з'ясовує, що стало причиною того, що літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги.

Норвезький речник повідомив, що був дуже сильний вітер, а злітно-посадкова смуга була слизькою через низьку температуру.

Оператор аеропорту Avinor і місцева поліція заявили, що ще занадто рано робити висновки про стан злітно-посадкової смуги, але підтвердили, що в регіоні були зафіксовані сильні пориви вітру.

Декілька пасажирів помітили, що літак приземлився далі вздовж злітно-посадкової смуги, ніж зазвичай, додавши, що деякі люди були стурбовані цим. Їх доправили до терміналу аеропорту, де вони відповіли на запитання слідчих, які розслідували аварію.

Avinor, аварійні служби та кризова команда муніципалітету надали допомогу на місці події.

Аеропорт Молде тимчасово закрив злітно-посадкову смугу і призупинив усі польоти. Норвезьке управління з розслідування безпеки оцінює ситуацію.

