Літак Пашиняна застряг у небі над Москвою: атака дронів паралізувала аеропорти (фото)

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян / © Associated Press

Через нічну атаку дронів на Москву та Підмосков’я 11 грудня літак із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном не зміг приземлитися у російській столиці і був змушений прямувати на запасний аеродром.

Про це повідомив російський телеграм-канал Baza.

Літак Пашиняна не зміг приземлитися в Москві через закриття повітряного простору та був змушений вирушити на запасний аеродром. Унаслідок нічної атаки дронів у московських аеропортах затримали понад 170 рейсів.

За даними телеграм-каналу, борт Пашиняна ACJ319 майже годину кружляв над Тверською областю в очікуванні дозволу на посадку, але так його і не отримав. Зрештою літак скерували до «Пулково», де він приземлився близько 01:00.

Очільник уряду Вірменії прямував до Москви після візиту до Німеччини та планував взяти участь у засіданні міжурядової ради Євразійського економічного союзу.

Зазначається, що Підмосков’я пережило одну з наймасштабніших атак останніх місяців — системи ППО за ніч збили 32 безпілотники. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи в Зеленограді, Раменському, Одинцові та Дубні. У цих районах «бавовна» тривала навіть під ранок, разом із шумом дронів, що пролітали над містами.

Чотири московські аеропорти — «Шереметьєво», «Домодєдово», «Внуково» та «Жуковський» — почергово запроваджували обмеження. Загалом понад 170 рейсів затримали, скасували або спрямували на розворот. Значну частину літаків переорієнтували на аеропорт «Пулково». Два міжнародні рейси майже півтори години кружляли над Володимирською областю: один борт відправили до Петербурга, інший залишався в очікуванні «вікна» в повітрі.

У «Внуково» пасажири зустрічали ранок просто в терміналі — люди розкладали каремати, коробки та займали лавки, проводячи ніч в аеропорту.

Люди в аеропорту Москви під час затримання рейсів через атаку БпЛА / © російські телеграм-канали

До слова, у ніч проти 11 грудня дрони атакували Великий Новгород у Росії, де спалахнула пожежа на хімзаводі ПАТ «Акрон», який виробляє добрива та промислові продукти. Ця атака відбулася на тлі наймасштабнішої атаки дронів на Росію за останній час, яка також торкнулася Москви, Підмосков’я та Смоленської області.