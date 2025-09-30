ТСН у соціальних мережах

Літак після зльоту до Барселони несподівано розвернувся до Варшави — що сталося

У Варшаві літак WizzAir із пасажирами на борту змушений був повернутися після зльоту.

Софія Бригадир
Літак WizzAir

Літак WizzAir / © Reuters

Літак авіакомпанії WizzAir, що виконував рейс із Варшави до Барселони, був змушений екстрено повернутися до польської столиці одразу після зльоту через технічну несправність.

Про це повідомило видання RMF FM.

Інцидент стався вранці 30 вересня. На борту перебувало понад 150 пасажирів. За даними пресслужби аеропорту імені Фридерика Шопена, літак буспішно приземлився, постраждалих немає.

Саме технічна несправність стала причиною повернення літака. Подробиць про характер проблеми не повідомляють.

За інформацією ЗМІ, запланований рейс Варшава — Барселона цього дня, найімовірніше, буде скасований.

Нагадаємо, у Франції два пасажирські літаки дивом уникли зіткнення — пасажири залишилися шоковані.

