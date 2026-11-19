Птах перервав політ EasyJet / © Getty Images

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Пасажирський літак авіакомпанії EasyJet, який прямував із британського Бристоля до Единбурга, був змушений повернутися до аеропорту вильоту через кілька хвилин після зльоту. Причиною стало зіткнення з птахом. Пілоти оголосили надзвичайну ситуацію, змінили курс і попросили дозволу на повернення.

Про інцидент повідомляє видання Metro.

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Літак подав сигнал лиха над Уельсом

Інцидент стався вранці 18 листопада під час рейсу з Бристоля до Единбурга. Airbus вилетів незадовго до 9:30, але вже за кілька хвилин екіпаж передав авіадиспетчерам код 7700 — міжнародний сигнал, який означає загальну надзвичайну ситуацію на борту.

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Літак розвернувся над національним парком Брекон-Біконс у Південному Уельсі, після чого кілька разів кружляв над Брістольською затокою поблизу міста Вестон-супер-Мер. Приблизно через 40 хвилин після вильоту він благополучно приземлився в аеропорту Бристоля.

Після приземення повітряне судно зустріли екстрені служби. В авіакомпанії пояснили, що це був стандартний запобіжний захід відповідно до процедур безпеки.

Що сталося з пасажирами

Представник EasyJet підтвердив, що причиною повернення стало зіткнення з птахом після зльоту.

«Рейс EZY213 з Бристоля до Единбурга сьогодні вранці повернувся до Бристоля через зіткнення з птахом після зльоту. Літак нормально приземлився, а екстрені служби зустріли його після прибуття як запобіжний захід відповідно до стандартних процедур», — пояснили в авіакомпанії.

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За інформацією видання, ніхто з пасажирів не постраждав. EasyJet організувала заміну літака, щоб люди могли продовжити подорож. Резервний борт вилетів із Бристоля об 11:55 і прибув до Единбурга о 13:00. Через інцидент пасажири дісталися місця призначення майже на чотири години пізніше від запланованого часу.

Зіткнення з тваринами — останні новини

Птахи можуть становити серйозну небезпеку для літаків навіть невдовзі після зльоту. У березні 2025 року вантажний літак FedEx зіткнувся з птахом після вильоту з аеропорту Ньюарка у США. Унаслідок удару загорівся один із двигунів, тому екіпаж оголосив надзвичайний стан і повернувся до аеропорту. Приземлення минуло успішно.

Небезпека може чатувати на літаки й безпосередньо на злітно-посадкових смугах. У жовтні 2026 року в Танзанії пасажирський літак під час розгону перед зльотом зіткнувся із зеброю. Після виявлення пошкоджень шасі екіпажу довелося змінити маршрут і здійснити аварійне приземлення на іншому аеродромі.

Авіаційні інженери заздалегідь перевіряють, наскільки літаки здатні витримувати подібні удари. Для цього існує незвичайний тест: у лабораторіях запускають у двигуни та лобове скло літаків мертвих курей за допомогою спеціальних пневматичних гармат. Так інженери моделюють зіткнення з птахами під час польоту й перевіряють, чи витримає конструкція удар.

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