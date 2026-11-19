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Літак подав сигнал лиха за кілька хвилин після зльоту: що сталося на борту
Пасажирський Airbus уже набирав висоту, коли екіпаж повідомив диспетчерам про надзвичайну ситуацію та змінив курс.
Пасажирський літак авіакомпанії EasyJet, який прямував із британського Бристоля до Единбурга, був змушений повернутися до аеропорту вильоту через кілька хвилин після зльоту. Причиною стало зіткнення з птахом. Пілоти оголосили надзвичайну ситуацію, змінили курс і попросили дозволу на повернення.
Про інцидент повідомляє видання Metro.
Літак подав сигнал лиха над Уельсом
Інцидент стався вранці 18 листопада під час рейсу з Бристоля до Единбурга. Airbus вилетів незадовго до 9:30, але вже за кілька хвилин екіпаж передав авіадиспетчерам код 7700 — міжнародний сигнал, який означає загальну надзвичайну ситуацію на борту.
Літак розвернувся над національним парком Брекон-Біконс у Південному Уельсі, після чого кілька разів кружляв над Брістольською затокою поблизу міста Вестон-супер-Мер. Приблизно через 40 хвилин після вильоту він благополучно приземлився в аеропорту Бристоля.
Після приземення повітряне судно зустріли екстрені служби. В авіакомпанії пояснили, що це був стандартний запобіжний захід відповідно до процедур безпеки.
Що сталося з пасажирами
Представник EasyJet підтвердив, що причиною повернення стало зіткнення з птахом після зльоту.
«Рейс EZY213 з Бристоля до Единбурга сьогодні вранці повернувся до Бристоля через зіткнення з птахом після зльоту. Літак нормально приземлився, а екстрені служби зустріли його після прибуття як запобіжний захід відповідно до стандартних процедур», — пояснили в авіакомпанії.
За інформацією видання, ніхто з пасажирів не постраждав. EasyJet організувала заміну літака, щоб люди могли продовжити подорож. Резервний борт вилетів із Бристоля об 11:55 і прибув до Единбурга о 13:00. Через інцидент пасажири дісталися місця призначення майже на чотири години пізніше від запланованого часу.
Зіткнення з тваринами — останні новини
Птахи можуть становити серйозну небезпеку для літаків навіть невдовзі після зльоту. У березні 2025 року вантажний літак FedEx зіткнувся з птахом після вильоту з аеропорту Ньюарка у США. Унаслідок удару загорівся один із двигунів, тому екіпаж оголосив надзвичайний стан і повернувся до аеропорту. Приземлення минуло успішно.
Небезпека може чатувати на літаки й безпосередньо на злітно-посадкових смугах. У жовтні 2026 року в Танзанії пасажирський літак під час розгону перед зльотом зіткнувся із зеброю. Після виявлення пошкоджень шасі екіпажу довелося змінити маршрут і здійснити аварійне приземлення на іншому аеродромі.
Авіаційні інженери заздалегідь перевіряють, наскільки літаки здатні витримувати подібні удари. Для цього існує незвичайний тест: у лабораторіях запускають у двигуни та лобове скло літаків мертвих курей за допомогою спеціальних пневматичних гармат. Так інженери моделюють зіткнення з птахами під час польоту й перевіряють, чи витримає конструкція удар.