Літак президента Польщі, який прямував на зустріч із Байденом, здійснив аварійну посадку

Президентський літак летів до Ряшіва, де мають зустрітися президенти Польщі та США.

Літак з Анджеєм Дудою на борту, який прямував на зустріч з американським президентом Джо Байденом, був змушений повернутися в аеропорт імені Шопена з технічних причин.

Про це повідомляє канцелярія польського президента, передає низка місцевих ЗМІ.

Відомо, що президентський літак летів до Ряшева, де мають зустрітися президенти Польщі та США.

Зазначається, що президентське повітряне судно вилетіло із Варшави, але повернуло назад через кілька десятків кілометрів, біля Варки, з технічних причин. У Бюро міжнародної політики президента повідомили, що Анджей Дуда вилетів до Ряшева резервним літаком. Через інцидент програма візиту президентів Польщі та США буде дещо змінена.

"Була аварійна посадка літака з президентом Дудою. Літак повернувся до Варшави. Наразі ми перед вильотом резервного літака до Ряшева", – сказав голова Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумоч.

Нагадаємо, 25 березня у Ряшеві запланова зустріч американського та польського президентів Джо Байдена та Анджея Дуди. Серед обговорення - питання припинення війни в Україні, нові кроки для стримування військової агресії Росії та допомога українським біженцям.

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