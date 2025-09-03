Літак президента Литви не зміг одразу приземлитись у Вільнюсі: деталі інциденту

Президент ЛитвиҐітанас Науседа

В аеропорту Вільнюса стався авіаційний інцидент, через який літак литовських ВПС Spartan із президентом Гітанасом Науседою на борту не зміг здійснити посадку. Повітряне судно, яке поверталося з Гельсінкі, змушене було кружляти над центральною частиною країни, поки ситуація не була врегульована. За попередніми даними, причиною затримки стала поява невідомого безпілотника в районі аеропорту.

Про це повідомило литовське видання Delfi.

Деталі надзвичайної ситуації

Як повідомив представник Литовських аеропортів Тадас Василяускас, літак із президентом Науседою успішно приземлився у Вільнюсі. Однак він не став коментувати причини, що спричинили затримку, посилаючись на те, що це питання перебуває у сфері відповідальності Служби повітряної навігації.

Спільнота авіаційних ентузіастів (споттерів) Lithuanian Planespotters, які займаються фотографуванням, відстеженням та документуванням польотів літаків у Литві, на своїй сторінці у Facebook уточнила, що після 21:00 військовий транспортник C-27J Spartan не зміг одразу приземлитися.

Служби управління польотами отримали повідомлення про дрон в околицях аеропорту, що стало причиною призупинення посадкових операцій. Літак президента виконав маневр «missed approach» та приблизно пів години кружляв над містом Неменчине.

«Коли ситуація стала безпечною, приблизно через 30 хвилин, літаку дозволили здійснити посадку за допомогою інструментальної системи (ILS). Spartan з президентом на борту успішно сів у Вільнюсі», — йшлося у повідомленні.

Контекст інциденту: загроза дронів

За даними видання The Defense Post, цей інцидент є лише одним з низки схожих випадків, що фіксувалися останнім часом. Дрон, який, імовірно, залетів з боку Білорусі, був пізніше знайдений на полігоні в Гайжюнаї.

Такі безпілотні апарати часто використовуються як приманки, щоб перевантажити системи протиповітряної оборони. Міністерство оборони Литви взяло на себе зобов’язання переглянути протоколи реагування, щоб дозволити військовим швидше збивати такі апарати.

«Я вважаю це провокацією», — прокоментував інцидент Міндаугас Сінкевічюс, тимчасовий голова владної Литовської соціал-демократичної партії.

Експерти з безпеки звертають увагу на те, що схожі інциденти з дронами є частиною більш широкої стратегії «тестування» та залякування. Вони стають дедалі частішими, що змушує владу Литви та інших країн-членів НАТО посилювати заходи безпеки, особливо в повітряному просторі.

Нагадаємо, інцидент у повітрі трапився іще з один літаком ЄС, на борту якого перебувало військове керівництво Німеччини. Найвищий військовий посадовець Німеччини Карстен Броєр повідомив, що під час польотів стикався з перешкодами для GPS.