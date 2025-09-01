Літак президентки ЄК "загубив GPS" над Болгарією: Єврокомісія звинувачує Москву

Урсула фон дер Ляйєн / © Associated Press

Реклама

Єврокомісія звинуватила Росію у втручанні в роботу GPS-системи літака з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на борту під час прольоту над Болгарією в понеділок.

Про це повідомляє Fox News.

Представниця Єврокомісії Аріанна Подеста підтвердила, що літак безпечно приземлився в аеропорту Пловдива. Вона зазначила, що отримана від болгарської влади інформація вказує на те, що причиною проблем із GPS стало "явне втручання з боку Росії".

Реклама

"Цей інцидент підкреслює важливість місії президентки у прифронтових державах ЄС", — додала Подеста.

Фон дер Ляєн та інші європейські лідери ставляться скептично до ініціатив президента США Дональда Трампа щодо співпраці з Володимиром Путіним у пошуках миру в Україні. У серпні президентка Єврокомісії відвідала Білий дім разом із президентом України Володимиром Зеленським, а також оголосила про нову хвилю санкцій проти Москви.

Інцидент із глушінням GPS стався через кілька днів після зустрічі спеціального представника Білого дому Стіва Віткоффа з українськими посадовцями, серед яких були голова Офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця. За словами представників адміністрації США, зустріч була присвячена оновленню статусу переговорів та підтвердженню мети — стимулювати Україну та Росію до досягнення угоди про припинення війни.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що Кремль веде гібридну кампанію проти країн НАТО. Росія використовує перешкоди GPS, щоб підірвати військову логістику Альянсу. Зокрема, у Фінляндії, Польщі та країнах Балтії зафіксували різке зростання кількості глушінь навігаційних сигналів, що змусило чотири європейські держави звернутися до Міжнародного союзу телекомунікацій.