“Літак просто падав у порожнечу”: відео та подробиці інциденту з рейсом Lufthansa

Інцидент трапився після того, як пасажирам принесли вечерю. Літак набирав висоту і раптом провалився на 300 метрів у повітряну яму.

Літак Lufthansa, що летів з Техасу до Німеччини, вимушено приземлився в аеропорту Вашингтона після того, як опинився у зоні сильної турбулентності. Літак буквально провалився на сотні метрів у порожнечу, спричинивши хаос на борту.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційну заяву авіаперевізника та свідчення пасажирів рейсу.

Турбулентність виникла приблизно через 90 хвилин після зльоту, коли Airbus A330 летів на висоті 11 000 метрів над штатом Теннессі.

“Це була так звана турбулентність ясного неба, яка може виникнути раптово, без будь-яких видимих погодних явищ”, - повідомили у Lufthansa.

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Інцидент трапився після того, як пасажирам принесли вечерю. Літак набирав висоту і раптом провалився на 300 метрів у повітряну яму.

“Це було схоже на несподіване вільне падіння з вершини американських гірок, тарілки та склянки полетіли в стелю, моя сумка, яка лежала на підлозі, підлетіла до мене”, - розповіла пасажирка Сьюзан Циммерман.

Вона також повідомила, що літак ніби просто падав у порожнечу, вона чула крики людей і звук розбитого скла.

“Це було шоком”, — сказала жінка, додавши, що після приземлення підлога літака була всіяна залишками їжі та столових приладів.

New video shows the aftermath of what passengers describe as a “free fall” on board Lufthansa Flight 469. Hear from a passenger who was onboard the flight coming up on News4 Today @nbcwashington pic.twitter.com/KUkN64VRFp — Tom Lynch (@TomLynch_) March 2, 2023

Як повідомлялося раніше, семеро людей, які перебували в літаку Lufthansa, що прямував з Техасу до Німеччини, були госпіталізовані.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Танзанії літак місцевої авіакомпанії впав в озеро Вікторія, у літаку перебувало 53 людини. Причиною падіння стали погані погодні умови – шторм та сильні дощі.

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