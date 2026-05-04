Літак протаранив будинок у Бразилії: моторошні подробиці авіакатастрофи (фото, відео)

Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії / © AFP

У бразильському місті Белу-Орізонті легкогомоторний літак врізався у малоповерхову будівлю в густонаселеному районі Сільвейра. Внаслідок авіакатастрофи загинули пілот та другий пілот, ще троє осіб, які перебували на борту, отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє The Sun.

Що відомо про авіакатастрофу в Бразилії

Повідомляється, що літак моделі EMB-721C вилетів з аеропорту Пампулья о 12:16. Невдовзі пілот повідомив диспетчерів про труднощі під час зльоту. Вже о 12:25 на місце падіння викликали рятувальників. Пожежники зазначили, що літак врізався у сходовий просвіт будівлі, що допомогло уникнути жертв серед мешканців будинку.

«Він [літак] врізався між третім і четвертим поверхами, у сходовий просвіт. Якби воно вдарило по стінах, то могло б зачепити деякі житлові будинки; ці квартири були заселені. Ми побачили конструкцію літака, що потрапила всередину сходового просвіту, не зачепивши жодних інших квартир», — зазначив лейтенант пожежної служби Рауль.

Свідчення очевидців

Мешканка будинку Авані Соарес розповіла, що спочатку не зрозуміла, що сталося, через густий пил та сильний запах пального.

«Все потемніло, впало багато уламків, і я подумала: „Світ закінчився“. На іншому поверсі люди кричали про допомогу. Я не знала, що робити. Потім я підбігла до вікна, бо зовсім стемніло. Потім я побачила це і сказала: „Це не може бути літак“», — згадує жінка.

За даними Національного агентства цивільної авіації (ANAC), розбився літак 1979 року випуску, власником якого є Флавіо Лоурейро Салгейро. Наразі причини аварії з’ясовують слідчі Центру розслідування та запобігання авіаційним подіям (CENIPA) за підтримки Повітряних сил Бразилії (FAB). Паралельне розслідування розпочала Цивільна поліція штату Мінас-Жерайс.

