ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв

Літак протаранив будинок у Бразилії: моторошні подробиці авіакатастрофи (фото, відео)

У Бразилії літак 1979 року випуску врізався у будівлю. Є загиблі. Також поліція та військові почали розслідування.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії

Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії / © AFP

У бразильському місті Белу-Орізонті легкогомоторний літак врізався у малоповерхову будівлю в густонаселеному районі Сільвейра. Внаслідок авіакатастрофи загинули пілот та другий пілот, ще троє осіб, які перебували на борту, отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє The Sun.

Що відомо про авіакатастрофу в Бразилії

Повідомляється, що літак моделі EMB-721C вилетів з аеропорту Пампулья о 12:16. Невдовзі пілот повідомив диспетчерів про труднощі під час зльоту. Вже о 12:25 на місце падіння викликали рятувальників. Пожежники зазначили, що літак врізався у сходовий просвіт будівлі, що допомогло уникнути жертв серед мешканців будинку.

«Він [літак] врізався між третім і четвертим поверхами, у сходовий просвіт. Якби воно вдарило по стінах, то могло б зачепити деякі житлові будинки; ці квартири були заселені. Ми побачили конструкцію літака, що потрапила всередину сходового просвіту, не зачепивши жодних інших квартир», — зазначив лейтенант пожежної служби Рауль.

Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії / © AFP

Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії / © AFP

Свідчення очевидців

Мешканка будинку Авані Соарес розповіла, що спочатку не зрозуміла, що сталося, через густий пил та сильний запах пального.

Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії / © AFP

Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії / © AFP

«Все потемніло, впало багато уламків, і я подумала: „Світ закінчився“. На іншому поверсі люди кричали про допомогу. Я не знала, що робити. Потім я підбігла до вікна, бо зовсім стемніло. Потім я побачила це і сказала: „Це не може бути літак“», — згадує жінка.

Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії / © AFP

Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії / © AFP

За даними Національного агентства цивільної авіації (ANAC), розбився літак 1979 року випуску, власником якого є Флавіо Лоурейро Салгейро. Наразі причини аварії з’ясовують слідчі Центру розслідування та запобігання авіаційним подіям (CENIPA) за підтримки Повітряних сил Бразилії (FAB). Паралельне розслідування розпочала Цивільна поліція штату Мінас-Жерайс.

Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії / © AFP

Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії / © AFP

Авіакатастрофа в Белу-Орізонті, Бразилії. / © The Sun

Нагадаємо, у Південній Кореї завершилося розслідування авіакатастрофи, під час якої зіткнулися у повітрі два винищувачі F-15K. Як з’ясувалося, аварія сталася через те, що пілоти знімали приватні фото й відео.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie