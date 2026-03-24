Літак протаранив пожежну машину у Нью-Йорку: загинули пілоти, є десятки постраждалих

Аварія в Ла-Гуардії / © Associated Press

У неділю, 22 березня, ввечері в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку регіональний літак Air Canada зіткнувся з пожежною машиною, яка перетинала злітно-посадкову смугу під час реагування на інший інцидент.

Про це повідомило видання Sky News.

Як свідчать аудіозаписи, диспетчер спершу дозволив транспортному засобу перетнути смугу, однак згодом неодноразово наказував зупинитися. Аудіозаписи фіксують, як контролер спочатку дає дозвіл на перетин, а потім терміново змінює вказівку і кілька разів повторює: «зупиніться». Попри це, транспортний засіб продовжив рух.

З причин, які наразі не встановлені, пожежна машина не зупинилася, і ніс літака врізався в неї, перекинувши автомобіль екстреної допомоги на бік. Унаслідок зіткнення загинули обидва пілоти літака.

Стюардесу після аварії знайшли зовні літака — вона залишалася пристебнутою до свого крісла. За даними американських ЗМІ, двоє людей, які перебували у пожежній машині, дістали травми, але їхній стан не загрожує життю.

Літак Bombardier CRJ-900 виконував рейс із Монреаля. На борту перебували близько 70 пасажирів і чотири члени екіпажу. Після аварії 41 людину госпіталізували, частина з них отримала серйозні травми.

Пожежна машина, яка потрапила під літак, прямувала на виклик через повідомлення про дивний запах на іншому борту. Зокрема один з аудіозаписів свідчить, що диспетчер намагався знайти вихід на рейс United Airlines, де оголосили надзвичайну ситуацію через запах, який спричинив нудоту у бортпровідників.

Приблизно через 20 хвилин після аварії на аудіозаписах чути, як диспетчер звинувачує себе у тому, що сталося, кажучи: «Я все накоїв».

Голова Національної ради з безпеки на транспорті Дженніфер Гоменді заявила, що слідчі планують опитати диспетчера. Вона також зазначила, що інцидент став для них «травматичним».

Після аварії в аеропорту було скасовано понад 600 рейсів. Згодом Ла-Гуардія відновив роботу, однак наразі функціонує зі зменшеною пропускною здатністю. За словами міністра транспорту США Шона Даффі, обмеження можуть діяти ще певний час.

Президент США Дональд Трамп назвав ситуацію «жахливою» та заявив, що сталася «помилка».

Водночас, як зазначають фахівці, аеропорт Ла-Гуардія не належить до тих, що мають постійні кадрові проблеми серед диспетчерів. Крім того, він оснащений сучасною системою наземного спостереження, яка дозволяє відстежувати рух літаків і транспорту на злітно-посадкових смугах.

