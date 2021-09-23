Літак прямує до Києва: Україна евакуювала з Афганістану ще близько 100 громадян

Літак прямує до Києва: Україна евакуювала з Афганістану ще близько 100 громадян

Участь у перемовинах щодо евакуації українців брали представники Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.

Україна евакуювала з Афганістану ще близько 100 громадян.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Сьогодні зранку (23 вересня) перемовини завершилися успіхом, і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака близько 100 громадян. Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин", - йдеться у повідомленні.

В управлінні розвідки також додали, що Україна увійшла до десятки країн Європи, які мають найвищий результат з евакуації цивільних громадян з Афганістану.

Нагадаємо, у серпні після захоплення влади в Афганістані бойовиками угруповання "Талібан" США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

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