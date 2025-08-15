ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
680
Час на прочитання
1 хв

Літак Путіна приземлився на Алясці

Президент Росії не запізнився на зустріч із американським лідером.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін не запізнився на зустріч із президентом США Жональдом Трампом, яка відбудеться 15 серпня на авіабазі Елмендорф в Анкориджі на Алясці. Його літак Іл-96 приземлився приземлився вчасно — незадовго до 11 години за місцевим часом (22 години за Києвом).

Про це повідомляють пропагандисти російських державних ЗМІ, передає CNN.

Спеціально для Путіна на американську авіабазу доставили лімузини Aurus із російськими номерами, одним із яких буде користуватися президент держави-агресорки.

Як повідомлялося раніше, літак президента США Дональда Трампа першим прибув на Аляску.

Камери журналістів зафіксували відчинені двері президентського літака Air Force One, однак американський лідер поки не зійшов на землю. Ймовірно, він чекає появи свого візаві.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп збирається особисто зустрічати російського президента Володимира Путіна в аеропорту Анкориджа.

Нагадаємо, речник російського президента Дмитро Пєсков висловив сподівання, що переговори Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня будуть тривалими і продуктивними.

Новина доповнюється

