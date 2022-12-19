Літак Путіна "засвітився" у повітряному просторі Білорусі: ЗМІ показали номер рейсу та дивну траєкторію польоту

Президент Росії Володимир Путін вже прямує до свого колеги - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який чекає на нього. У Мінську зібралися Сергій Лавров та Сергій Шойгу, які прибули з неочікуваним візитом.

Ця інформація з’явилася в Телеграм-каналі.

"До повітряного простору Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Борт вилетів із Санкт-Петербурга о 14:25 за місцевим часом. Номер рейсу - RSD111. Припускаємо, що для конспірації о 14:30 з московського аеропорту "Внуково" було піднято інший Іл-96-300ПУ з регістраційним номером RA-96020. Номер рейсу - RSD1/RSD001. Крім того, вранці до Санкт-Петербурга перегнали одразу два борти Путіна - RA-96022 і RA-96014. Другий також, після зльоту Путіна, був піднятий у небо", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня до Мінська прилетить Володимир Путін. Очікується, що він проведе особисту зустріч з Олександром Лукашенком.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Путін може віддати наказ на проведення нових масштабних операцій, але Лукашенко навряд залучить до цього свою армію.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що Путін обговорить із Лукашенком залучення збройних сил Білорусі до війни проти України.

На думку військового експерта Олега Жданова, білоруська армія не планує воювати проти України, проте Лукашенку потрібно показати Путіну, що він готується до вторгнення.

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