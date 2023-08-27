"Літак розсиплеться в повітрі": з'явилося відео, як Пригожин напророкував свою смерть

Чомусь це пророцтво Пригожина не розповсюджують російські медіа.
Ліквідований керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин напророкував свою смерть.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Бутусов Плюс".
На опублікованих кадрах Пригожин каже, що РФ стоїть на межі катастрофи.
"Краще вбийте мене, я маю чесно сказати – Росія стоїть на межі катастрофи. Якщо сьогодні не відрегулювати всі гвинтики, літак розсиплеться".
Цікаво, що чомусь це пророцтво Пригожина не розповсюджують російські медіа.
Нагадаємо, що у Кремлі називають "абсолютною брехнею" заяви про те, що за загибеллю ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в авіакатастрофі може стояти адміністрація президента РФ.
Значна популярність у РФ керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина навіть після його загибелі є викликом для російського диктатора Володимира Путіна.
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що падіння літака у Тверській області 23 липня, на якому перебували очільники ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та Дмитро Уткін, свідчать про початок транзиту влади на території РФ.
Тим часом у Вашингтоні намагаються з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСІ МОВЧАТЬ, АЛЕ є ТРИ версії, що могло статися з Пригожиним та Уткіним!
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