Літак розвернувся через 4 хвилини після зльоту через стан пілота: подробиці

Літак авіакомпанії Delta Air Lines / © Associated Press

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У США літак авіакомпанії Delta Air Lines був змушений екстрено повернутися до аеропорту вильоту всього через чотири хвилини після старту через різке погіршення здоров’я пілота. На борту перебувало 178 пасажирів і семеро членів екіпажу, ніхто не постраждав.

Про це пише People.

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Літак Boeing 757-300 вирушив із міжнародного аеропорту Міннеаполіс — Сент-Пол (MSP) об 11:29 за місцевим часом 31 серпня, прямуючи до Орландо, штат Флорида. За даними FlightAware, тривалість польоту мала становити трохи більше трьох годин. Втім, уже об 11:33 член екіпажу звернувся до диспетчерів із проханням повернути літак до аеропорту.

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«Нам потрібно повернутися на аеродром. Характер надзвичайної ситуації: у нас можлива втрата працездатності пілота… Ми хотіли б негайно повернутися», — сказав член екіпажу в записі переговорів із диспетчерами.

Після цього лайнер змінив курс і почав рухатися назад у бік MSP. Екіпаж оголосив надзвичайну ситуацію, завдяки чому літак отримав пріоритет під час обслуговування диспетчерами. Як свідчать дані FlightAware, перед посадкою Boeing 757-300 виконав повне коло.

У Федеральному управлінні цивільної авіації США підтвердили, що літак безпечно приземлився близько 11:50. Представники відомства заявили про намір розслідувати обставини інциденту та уточнили, що повернення повітряного судна було пов’язане з «медичною надзвичайною ситуацією з пілотом».

У Delta Air Lines також розповіли, що літак повернувся до MSP невдовзі після вильоту через «повідомлену медичну проблему, пов’язану з пілотом».

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«Екіпаж дотримувався встановлених процедур, щоб повернутися до MSP, де літак безпечно приземлився. Оскільки безпека є найвищим пріоритетом Delta, ми зосереджені на підтримці пілота та наших клієнтів, щоб забезпечити продовження їхньої подорожі», — йдеться в заяві.

В авіакомпанії уточнили, що на борту перебували 178 пасажирів і семеро членів екіпажу. Після повернення до Міннеаполіса Delta сформувала новий екіпаж, аби пасажири могли продовжити політ до Орландо. До пункту призначення рейс прибув того ж вечора.

Нагадаємо, під час рейсу авіакомпанії Batik Air в Індонезії обидва пілоти Airbus A320 зі 153 пасажирами на борту одночасно заснули. Літак на 28 хвилин втратив зв’язок із диспетчерами та відхилився від курсу через те, що другий пілот недоспав перед вильотом. Командир дозволив собі відпочинок, після чого заснув і його напарник.

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