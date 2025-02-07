Літак-розвідник ВПС США помічено біля берегів Криму: як зміниться стратегія Пентагону за Трампа

Згідно з даними з відкритих джерел, американський військовий літак збирав розвіддані про російські позиції, пролетівши в середу, 5 лютого, поблизу узбережжя анексованого Криму. Це перша пілотована місія ВВС США після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році.

Про це пише Newsweek.

Видання зазначає, що першим на цей факт звернув увагу OSINT-аналітик, який пише під ніком "MeNMyRC" у соціальній мережі X. На його думку, відновлення пілотованих розвідувальних місій США, можливо, є ознакою нового і сміливішого підходу Пентагону за президента Дональда Трампа.

Раніше ВПС США відправляли розвідувальні літаки до Чорного моря з баз союзників у Європі для спостереження за військовими пересуваннями в Криму, який був анексований Росією у 2014 році. Після початку російсько-української війни у лютому 2022 року вильоти з екіпажем були замінені польотами дронів через збільшення потенційних ризиків для безпеки військовослужбовців армії США.

Дані із сайту Flightradar24 показали, що американський літак радіотехнічної розвідки RC-135V Rivet Joint із позивним "JAKE17" у середу приблизно 4 години кружляв у міжнародному повітряному просторі приблизно за 160 км на південний захід від Севастополя.

Літаки класу Rivet Joints забезпечують збирання, аналіз та передавання розвідданих у режимі, близькому до реального часу. Екіпаж такого літака налічує понад 30 військовослужбовців.

"MeNMyRC" припустив, що Пентагон міг віддати своїм ВПС "нові накази", що може бути розцінено у Кремлі як новий виклик.

"Щойно почалася війна, США припинили пілотовані операції біля берегів Севастополя. Це серйозна зміна позиції", — написав аналітик.

За інформацією видання, США є далеко не єдиним членом НАТО, який слідкує за російськими військами в Криму. На озброєнні ВПС Великобританії, наприклад, також є три літаки RC-135W Rivet Joints, які регулярно проводять розвідку в Чорному морі.

Аналогічні розвідувальні місії відбуваються й у Балтійському морі для збору розвідувальної інформації з Калінінграда.

"Той факт, що США повертають стратегічні активи в Чорне море (операції RC-135 були ключовим способом відстеження нарощування військової могутності Росії), співпадає зі чутками, що Захід зняв обмеження на дальні удари. Це цікавий розвиток подій", — прокоментував ситуацію американський оглядач зовнішньої політики Блейк Аллен.

Нагадаємо, Newsweek з посиланням на експертів пише, що північнокорейські солдати, які нібито відступили з поля бою в Курській області після значних втрат, повернуться до бойових дій проти України. Ймовірно, це відбудеться після перегрупування, перепідготовки чи ротації нових військ.

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