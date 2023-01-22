Через повідомлення про бомбу в літаку Ryanair із Польщі у повітря підняли винищувачі

Для літака з Катовіце в аеропорту у столиці Греції, куди він прямував, було виділено спеціальну зону.

У неділю, 22 січня, попередження про бомбу на борту надіслав літак Boeing 737 Ryanair, який перевозив 192 пасажирів із Катовіце (Польща) до грецьких Афін.

Як повідомляє грецьке видання Protothema, через загрозу бомби літак супроводжувала пара винищувачів F-16.

Для літака з Катовіце в аеропорту у столиці Греції було виділено спеціальну зону. На місце підтягнувся місцеві спецпризначенці.

О 17:40 літак приземлився в міжнародному аеропорту Афін, при цьому відбулася швидка евакуація пасажирів та їх перевірка на наявність вибухових пристроїв.

З моменту інформування влади Греції про ймовірну бомбу на борту пасажирського літака було застосовано протокол Renegade, який передбачений у таких випадках.

Він передбачає політ повітряних суден у супроводі бойових літаків виключно над морем або над незаселеною територією. Це тому, що існує ймовірність того, що пілоти ВПС отримають наказ про збиття.

Протокол Renegade — це процедура, якої дотримуються в усьому світі після терористичної атаки на вежі-близнюки у Нью-Йорку з використанням пасажирських літаків 11 вересня 2000 року.

Нагадаємо, у Непалі 15 січня розбився пасажирський літак компанії Yeti Airlines. На борту лайнера перебувало 72 людини. Кадри авіатрощі потрапили на відео одного із пасажирів, який вів стрім посадки літака у Facebook.

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