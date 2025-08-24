"Літак судного дня" США здійснив незвичайний політ біля Гренландії – що відомо

Американський літак E-6B / © Newsweek

Реклама

Експерти відзначили, що стратегічний командний літак США E-6B, здатний підтримувати зв’язок із атомними підводними човнами, здійснив незвичайний політ поблизу Гренландії.

Про це повідомляє Newsweek.

ВМС США підтвердили, що літак E-6B, також відомий як Mercury, перебував на космічній базі Пітуфікік у Гренландії для планових навчань та операцій з атомними підводними човнами у Тихому та Атлантичному океанах.

Реклама

“Стратегічні сили ВМС США виконують глобальні операції у координації з бойовими командуваннями, союзниками та країнами-партнерами, включно з арктичним регіоном”, – зазначив командувач підводних сил США Джейсон Фішер у коментарі для Newsweek.

Чому це важливо

На фоні посилення військової присутності Росії та Китаю в Арктиці президент Дональд Трамп неодноразово заявляв про зацікавленість у придбанні Гренландії, посилаючись на питання національної та міжнародної безпеки.

Розміщення E-6B у Гренландії відбулося після недавніх заяв Трампа про присутність двох атомних підводних човнів у “відповідних регіонах” на тлі напруженості, пов’язаної з висловлюваннями заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Військовослужбовці США вивчають контрольний список перед запуском літака E-6B. / © Newsweek

Минулого місяця у північній частині Атлантики помітили одночасно літак E-6B та атомний підводний човен USS Maryland із балістичними ракетами. ВМС США підтвердили їхню присутність, підкресливши взаємодію з союзниками та партнерами для вирішення питань безпеки.

Реклама

Що таке E-6B

За даними ВМС США, літак E-6B забезпечує надійне командування та зв’язок між Національним командуванням і стратегічними силами. Літаки приписані до 1-го крила стратегічного зв’язку на авіабазі Тінкер, Оклахома.

E-6B може передавати команди атомним підводним човнам під поверхнею океану через систему наднизьких частот із двома підвісними антенами, радіус дії основної антени – близько 5 миль.

Крім координації з підводними човнами у рамках місії TACAMO, літаки виконують функції “дзеркала” з системою управління запуском ALCS, що дозволяє передавати коди для міжконтинентальних балістичних ракет у разі виходу з ладу наземних пунктів управління. У квітні E-6B імітував пуск МБР із використанням цієї системи.