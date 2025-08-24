ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1039
Час на прочитання
2 хв

"Літак судного дня" США здійснив незвичайний політ біля Гренландії – що відомо

Літак E-6B, відомий як “літак судного дня”, США помічений біля Гренландії. Літак бере участь у планових навчаннях та забезпечує зв’язок із атомними підводними човнами, на тлі зростання напруженості в Арктиці.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Американський літак E-6B

Американський літак E-6B / © Newsweek

Експерти відзначили, що стратегічний командний літак США E-6B, здатний підтримувати зв’язок із атомними підводними човнами, здійснив незвичайний політ поблизу Гренландії.

Про це повідомляє Newsweek.

ВМС США підтвердили, що літак E-6B, також відомий як Mercury, перебував на космічній базі Пітуфікік у Гренландії для планових навчань та операцій з атомними підводними човнами у Тихому та Атлантичному океанах.

“Стратегічні сили ВМС США виконують глобальні операції у координації з бойовими командуваннями, союзниками та країнами-партнерами, включно з арктичним регіоном”, – зазначив командувач підводних сил США Джейсон Фішер у коментарі для Newsweek.

Чому це важливо

На фоні посилення військової присутності Росії та Китаю в Арктиці президент Дональд Трамп неодноразово заявляв про зацікавленість у придбанні Гренландії, посилаючись на питання національної та міжнародної безпеки.

Розміщення E-6B у Гренландії відбулося після недавніх заяв Трампа про присутність двох атомних підводних човнів у “відповідних регіонах” на тлі напруженості, пов’язаної з висловлюваннями заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Військовослужбовці США вивчають контрольний список перед запуском літака E-6B. / © Newsweek

Військовослужбовці США вивчають контрольний список перед запуском літака E-6B. / © Newsweek

Минулого місяця у північній частині Атлантики помітили одночасно літак E-6B та атомний підводний човен USS Maryland із балістичними ракетами. ВМС США підтвердили їхню присутність, підкресливши взаємодію з союзниками та партнерами для вирішення питань безпеки.

Що таке E-6B

За даними ВМС США, літак E-6B забезпечує надійне командування та зв’язок між Національним командуванням і стратегічними силами. Літаки приписані до 1-го крила стратегічного зв’язку на авіабазі Тінкер, Оклахома.

E-6B може передавати команди атомним підводним човнам під поверхнею океану через систему наднизьких частот із двома підвісними антенами, радіус дії основної антени – близько 5 миль.

Крім координації з підводними човнами у рамках місії TACAMO, літаки виконують функції “дзеркала” з системою управління запуском ALCS, що дозволяє передавати коди для міжконтинентальних балістичних ракет у разі виходу з ладу наземних пунктів управління. У квітні E-6B імітував пуск МБР із використанням цієї системи.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie