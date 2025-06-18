"Літак Судного дня" Трампа здійснив незвичайний політ на тлі загострення з Іраном

"Літак Судного дня" Boeing E-4B / © Вікіпедія

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У вівторок, 17 червня, екстрений літак президента США Дональда Трампа Boeing E-4B «Nightwatch», також відомий як «літак Судного дня», здійснив загадковий політ на тлі ескалації між Іраном та Ізраїлем.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Цей літак називають «повітряним командним пунктом США» на випадок ядерної війни. Він може перебувати в повітрі тижнями і спеціально розроблений для виживання в разі ядерного нападу та координації військових дій.

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Літак вилетів зі штату Луїзіана, пролетів уздовж атлантичного узбережжя США, зробив петлю над Вірджинією та Північною Кароліною, після чого приземлився на об’єднаній базі Ендрюс поряд із Вашингтоном.

Місія тривала понад чотири години, викликавши багато обговорень в Інтернеті, особливо після того, як користувачі помітили ніколи раніше не бачений позивний ORDER01 замість звичайного ORDER6.

Деякі спостерігачі припустили, що місія може бути пов’язана з посиленням президентської безпеки на тлі зростання побоювань щодо ескалації ядерної загрози на Близькому Сході.

Востаннє такі заходи вживали після терактів 11 вересня 2001 року. Тоді літак використовувався як безпечний притулок для президента Джорджа Буша-молодшого.

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Що відомо про «літак Судного дня»

США мають загалом чотири літаки E-4B, які мають унікальні можливості, що не можуть бути відтворені жодним іншим літаком, що використовується ВПС.

Вони мають тепловий та ядерний захист, здатні витримувати ядерні вибухи, електромагнітні впливи та кібератаки. Вони також можуть запускати ракети-відповіді.

Літак несе спеціальне обладнання та може зв’язуватися з будь-ким у будь-якій точці світу, а також підтримувати аналітиків і стратегів під час польоту. E-4B мають 67 супутникових антен у променевому куполі.

Хоча мета вівторкової місії невідома, вона відбулася за кілька годин до того, як верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що його країна «твердо стоятиме проти нав’язаної війни, так само як він твердо стоятиме проти нав’язаного миру».

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Напруженість між США та Іраном зросла після заяви Трампа з вимогою від Тегерана «беззастережної капітуляції».

Нагадаємо, у вівторок, 17 червня, видання The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Іран готовий завдати ракетного удару по американських базах на Близькому Сході.