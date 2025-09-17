ТСН у соціальних мережах

Світ
1187
1 хв

Літак Трампа мало не потрапив у катастрофу над Нью-Йорком — Bloomberg

Авіадиспетчер помітив, що висоти літака Air Force One, в якому перебував президент Трамп, та пасажирського лайнера схожі, а їхні траєкторії збігаються.

Богдан Скаврон
Літак президента США Дональда Трампа

Літак президента США Дональда Трампа / © Associated Press

Літак президента США Дональда Трампа на шляху до Великої Британії небезпечно наблизився до пасажирського лайнера у небі над Нью-Йорком.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Інцидент стався з рейсом 1300 Spirit, Airbus SE A321, що прямував з Форт-Лодердейла до Бостона і саме пролітав над Лонг-Айлендом.

Авіадиспетчер помітив, що висоти літака Air Force One, в якому перебував президент Трамп, та пасажирського лайнера схожі, а траєкторії польоту збігаються. Він спробував попередити пілотів Spirit про необхідність змінити курс.

Підтвердження небезпечного зближення президентського літака з рейсом Spirit вперше було опубліковано обліковим записом @JonNYC у медіа-додатку Bluesky. Аудіозаписом поділився @thenewarea51 на платформі X.

На цьому записі чути, що диспетчер звернувся до екіпажу цивільного літака: «Впевнений, ви розумієте, хто це… Будьте уважні, Spirit 1300, поверніть праворуч на 20 градусів».

Після того, як пілоти не відповіли на вказівку, диспетчер підвищив голос і повторив команду. «Spirit 1300 поверніть праворуч на 20 градусів. Негайно», — сказав він.

Зрештою, пілоти пасажирського літака підтвердили зміну маршруту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією прибув до Лондона з історичним другим державним візитом.

Велика Британія сподівається, що особисте спілкування президента США Дональда Трампа з королем Чарльзом допоможе очільнику Білого дому змінити позицію щодо війни в Україні.

1187
